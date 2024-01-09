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Группу рэкетиров задержали в Кызылординской области

Сегодня, 14:10
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 14:10
Сегодня, 14:10
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Фото: Polisia.kz

Вымогатели потребовали у жителя Кызылординской области семь миллионов тенге за неразглашение его личных данных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, трое мужчин потребовали у жителя Кызылординской области семь миллионов тенге за то, что не будут публиковать в социальных сетях его личные сведения.

Полицейские нашли и задержали предполагаемых рэкетиров. В качестве вещественных доказательств у них изъяты деньги, сигнальный пистолет и поддельное служебное удостоверение.

"В настоящее время по факту вымогательства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, начато досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", - сообщили в ведомстве.

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