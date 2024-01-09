Группу рэкетиров задержали в Кызылординской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вымогатели потребовали у жителя Кызылординской области семь миллионов тенге за неразглашение его личных данных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщили в полиции, трое мужчин потребовали у жителя Кызылординской области семь миллионов тенге за то, что не будут публиковать в социальных сетях его личные сведения.
Полицейские нашли и задержали предполагаемых рэкетиров. В качестве вещественных доказательств у них изъяты деньги, сигнальный пистолет и поддельное служебное удостоверение.
"В настоящее время по факту вымогательства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, начато досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", - сообщили в ведомстве.
Самое читаемое
- Восьмилетняя девочка рассказала об истязаниях опекуна в Алматинской области
- Завершено расследование дела об убийстве Салтанат Нукеновой
- Катались на капоте: 17-летняя девушка погибла в ЗКО
- Самая красивая девушка Намибии решила баллотироваться в президенты
- Ветерана привлекли к поиску провалившегося автобуса со спасателями в Павлодарской области