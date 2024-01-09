Группу рэкетиров задержали в Кызылординской области

Вымогатели потребовали у жителя Кызылординской области семь миллионов тенге за неразглашение его личных данных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, трое мужчин потребовали у жителя Кызылординской области семь миллионов тенге за то, что не будут публиковать в социальных сетях его личные сведения.

Полицейские нашли и задержали предполагаемых рэкетиров. В качестве вещественных доказательств у них изъяты деньги, сигнальный пистолет и поддельное служебное удостоверение.