Грунт чернеет: о заражении почвы и воды предупреждают эко-активисты Актобе

Эко-активисты Актобе бьют тревогу. В городе может возникнуть очаг заражения из-за шестивалентного хрома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 31 канал.

Общественницы Акмарал Кусанова и Айна Абылкасимова уверены, на участке в промышленной зоне есть шестивалентный хром. Иначе почему вода в этой местности жёлто-зелёного цвета, а грунт чернеет, говорят они. Чтобы рассеять сомнения, в этом месяце они отправили в лабораторию пробу жидкости, взятой из ям на территории, где до этого местный завод ферросплавов складировал мешки с отходами предприятия.

"Концентрация по сравнению с весной, когда Департамент экологии уже отбирал пробы воды, там концентрация была равна единице, а сейчас — трём. И это говорит о том, что хром откуда-то же выходит", - сказала председатель ОО "Эко Достар Актобе" Айна Абылкасимова.

На этой территории три года назад хранились отходы промышленного предприятия. Хромошпинельный порошок завод передал на переработку подрядчику, который, как позже выяснится, не может заниматься этой деятельностью. В итоге, на завод был наложен штраф, также суд постановил вывезти токсичные отходы с территории, что было сделано в 2021 году.