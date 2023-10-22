Громкая сенсация определила соперника Бублика в финале турнира в Антверпене

Греческий теннисист Стефанос Циципас (седьмая ракетка мира) сыграл полуфинальный матч на хардовом турнире в помещении в бельгийском Антверпене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Циципас встретился на корте с 19-летним представителем Франции Артуром Филсом (38-й номер рейтинга АТР). Встреча завершилась победой теннисиста из Франции в двух сетах с общим счетом 7:6, 7:6. Игра продлилась два часа и две минуты.

Отметим, что в финале турнира Филс сыграет с первой ракеткой Казахстана (36-й номер мирового рейтинга) Александром Бубликом, который в первом полуфинале был сильнее немецкого спортсмена Максимилиана Мартерера — 6:4, 6:4.