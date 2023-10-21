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Бублик вышел в финал турнира в Бельгии, а Голубев — в Швеции

Сегодня, 22:45
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ktf.kz Сегодня, 22:45
Сегодня, 22:45
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Фото: ktf.kz

Казахстанские теннисисты блестяще выступили в Антверпене и Стокгольме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации тенниса Казахстана. 

Александр Бублик пробился в девятый финал в карьере и второй в сезоне под эгидой АТР, обыграв в полуфинале турнира серии АТР 250 в бельгийском Антверпене немца Максимилиана Мартерера со счётом 6:4 6:4. Соперником первой ракетки Казахстана в решающем матче станет грек Стефанос Циципас или француз Артур Фис.

Фото: ktf.kz

Андрей Голубев и Денис Молчанов вышли в финал турнира серии ATP 250 в шведском Стокгольме в парном разряде. В полуфинале казахстанско-украинский дуэт обыграл француза Альбано Оливетти и американца Роберта Галлоуэй в двух сетах со счетом 7:5, 6:2.

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