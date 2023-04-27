Гражданка Германии ищет в Казахстане сестру, с которой её разлучила война

Фото: otyrar.kz

Житель Жамбылской области Бейбут Утельбаев ищет младшую сестру матери и бабушки Нели, с которой связь была утеряна во время Великой Отечественной войны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

По подсчётам родственников, Лиле Кесман 80-82 года. Возможно, она вышла замуж и сменила фамилию. Мама Бейбута — Гертруда Яковлевна — разыскивала сестрёнку до своего последнего вздоха. Бейбут хочет исполнить последнюю волю мамы и найти Лилю.

"Моя мама из Украины. Она немка по национальности. В 1941 году, когда началась война, из-за репрессии семья прибыла в Казахстан в Жуалинский район Жамбылской области. В семье было три дочери и один сын", — рассказал Бейбут Утельбаев.

Старшая сестра матери Бейбута, 96-летняя бабушка Нели уехала из Казахстана в 1997 году. Сейчас живёт в Германии и мечтает найти младшую сестру.

"Я была старшей в семье, родилась в 1928 году, средняя сестра Гертруда — в 1936 года, затем брат 1938 года рождения и самая младшая — Лиля, родившаяся в июне 1940 года. Мы приехали в Казахстан в 1941 году. Жили в совхозе Тонкерис. Одежды у нас не было, всё время были голодные. Люди здесь нас приютили. В 1942 году отца забрали в армию. В феврале 1943 года он умер. Вскоре умерла и мама. За сестрой ухаживала семья без детей. Затем её забрали в детский дом", — говорит Нели Кесман.

Семья Утельбаевых не прекращает поиски родственницы Лили Кесман. Они ищут её в Астане, Боровом, Жамбылской, Туркестанской областях. Разослали запросы в МВД, направили письма во все архивы, дома престарелых.

"Мы куда только не разослали запросы, безрезультатно. У нас есть справка, что Лиля Кесман из детдома №14 была направлена в 1957 году на работу в Шымкентскую чулочно-носочную фабрику "Эластик". У неё отличительная примета: на ноге два последних пальца сросшиеся. Если кто узнал её, может быть есть дети. Отзовитесь", — говорит Бейбут Утельбаев.

Если вам что-то известно о судьбе Лилии Кесман, сообщите Бейбуту Утельбаеву по телефону 8 707 806 76 77.