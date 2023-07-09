Гранитные плиты на мосту по Сейфуллина вернут — алматинский акимат

Фото: пресс-службы акимата города Алматы

В акимате Алматы ответили на жалобы горожан в соцсетях. Чиновники пояснили, что убранные гранитные плиты на мосту по Сейфуллина через Большой Алматинский канал сняли для очистки, вскоре туда вернут целые камни, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в пресс-службе, меняются лишь аварийные фрагменты облицовки, тогда как сохранившееся с 1980-х годов качественное гранитное покрытие остаётся на месте.

"Мост на пересечении проспекта Сейфуллина с Большим Алматинским каналом был возведён в 80-х годах прошлого века. С тех пор по данному мостовому сооружению не проводились ремонтные работы. В разные годы в рамках текущего ремонта выполнялись работы только по частичному, штучному восстановлению сломанных, изношенных плит", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в облицовке моста используются два вида материала: с правой стороны – цельные гранитные камни, с левой стороны - со стороны проезжей части проспекта Сейфуллина - пиленные гранитные плиты, толщиной 20 миллиметров. Цельные массивные гранитные камни с рваной поверхностью, находящиеся в хорошем состоянии, менять не будут. Их снимают для очистки и шлифовки, а потом вернут на место.

Чиновники пояснили, что при визуальном осмотре на участке выявили дефекты в виде сдвига гранитных плит на лестничных сходах и отслоение гранитных плит на подпорных стенах и самом сооружении. Всё это создавало угрозу безопасности пешеходов. В рамках ремонтных работ эти плиты также будут очищены и возвращены в исходное положение.

"Что касается пиленных плоских гранитных плит, толщиной 20 миллиметров, используемых для облицовки со стороны проезжей части проспекта Сейфуллина: на сегодняшний день они имеют дефекты и крошение. Данные плиты будут заменены на аналогичные. Общее количество демонтированных и заменённых плит не превысит 25 процентов. Вместе с тем, учитывая распространяемую в социальных сетях недостоверную информацию о якобы низком качестве новых материалов, сообщаем, что устанавливаемые гранитные плиты имеют сертификат соответствия, зарегистрированный в реестре данных государственной системы технического регулирования. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированные облицовочные плиты сделаны из природного камня – гранита (месторождение "Желтау", "Майкуль" и "Жалгыз-5")", - отметили в пресс-службе.

Ремонтные работы планируют завершить до конца июля. При этом ремонт моста проводится по запросу самих жителей Турксибского района для обеспечения безопасности

пешеходов.