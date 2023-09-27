Госконтроль в сфере оборота и хранения персональных данных хотят ввести в Казахстане

Мажилис одобрил в первом чтении проект закона, которым совершенствуется законодательство в области информационной безопасности, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Депутат Екатерина Смышляева рассказала о новеллах проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности".

Документ, по ее словам, является продолжением работы по формированию правовой базы защиты информации, в том числе персональных данных. Законопроект состоит из трёх блоков. Первая часть посвящена дополнительным мерам защиты персональных данных.

"Законопроектом вводится государственный контроль в сфере оборота и хранения персональных данных. Помимо значительного улучшения процесса реагирования на произошедшие события, данный регулирующий инструмент позволяет наладить профилактическую работу с операторами. Кроме того, согласно законопроекту, каждый оператор должен сообщать регулятору об утечке персональных данных. Информация должна быть предоставлена в течение трех дней с момента обнаружения утечки", - сказала она.

Второй блок законопроекта предлагает правовое регулирование института "белых хакеров" и работы казахстанского аналога платформы бак-баунти. Эта мера будет способствовать привлечению исследователей информационных систем к выявлению ошибок и пробелов информационных систем.

"Управляемый хакерский взлом исходит от заказчиков, отношения официально устанавливаются через специальные платформы. Предусмотрена ответственность за их полное неисполнение или ненадлежащее исполнение. Таким образом, мы привлекаем большое количество квалифицированных специалистов по информационной безопасности для оценки устойчивости систем, и это делает их уязвимыми для внешних угроз", - заявила она.

Третий блок законопроекта посвящен созданию государственного центра информационной безопасности, который обслуживает только объекты информатизации государственных органов.