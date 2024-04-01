Голыми руками ловят рыбу после прорыва дамбы на Ворошиловском озере близ Алматы

В Алматинской области опустело Ворошиловское озеро, широко известное среди местных рыбаков. В выходные на водоёме прорвало плотину. Бурный поток хлынул в соседние пруды и реку. Рыба тут же оказалась на мели. Этому рады жители ближайших сёл. Вместо того, чтобы бежать от воды, они отправились за уловом. Арендаторы же подсчитали, ущерб составляет минимум 36 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В посёлке Байкент стало на один водоём меньше. Сначала с противоположной стороны плотины вода стала просачиваться сквозь землю. Потом преграда из бетонных плит не выдержала напора. На глазах арендаторов пруд протяженностью в 3,5 километра опустел.

"За водой мы, за уровнем, следили. Нашей вины здесь практически нет. Мы ничего не могли предпринять, дорога прямо при всех упала. Она сразу – раз, и всё. За 45 минут всё это произошло. Наш ущерб – 40 тонн рыбы ушло", - сказала арендатор озера Любовь Петрова.

Семья Любови арендовала Ворошиловское озеро на полвека. Компания выиграла тендер, ежегодно запускала в водоём мальков. Предприниматели выращивали рыбу специально для любителей посидеть с удочками. Кроме того, развивали инфраструктуру.

За семь лет, говорит бизнесвумен, они с мужем вложили в благоустройство 36 миллионов. С клиентов арендаторы брали плату за рыбалку, тем и зарабатывали. А сейчас полностью лишились дохода.

Сейчас на территории вместо Ворошиловского озера огромный котлован и небольшой ручей. Потоком смыло две дамбы, в 300 метрах друг от друга. Почти вся вода утекла вместе с рыбой. Обрыв огородили красно-белой лентой. Подходить ближе небезопасно. Земля ещё может обвалиться.

Предприниматели не успели прийти в себя, как на обмелевший пруд приехали рыбаки из ближайших аулов. Они без стеснения вылавливали рыбу подсаками и даже голыми руками. Оставшуюся сегодня выуживали сетями, спиннингами и выбивали острогами.

"Примерно 500 килограммов я поймал за два дня. Были особи в основном по 7-8 кило. Разные. Даже на 15 килограммов попадались. Острогой ловил. Есть судак, амур, сазан. Ловлю для себя, чтобы дома была еда", - рассказал один из рыбаков.

Некоторые заходят в русло едва ли не по пояс. Арендаторы предупреждают, это очень рискованно. Можно запросто утонуть.

Вода из Ворошиловского озера утекла в два соседних пруда, а дальше ушла в местную реку.

"Вместимость Ворошиловского озера – 1 миллион 360 тысяч кубов. Во время прорыва в нём было приблизительно 700 кубов воды – это около 50%. Треснул нижний слой дамбы, а не верхний. Возможно, плотина устарела. Ведь этот водоём здесь с 1910 года, а капитальный ремонт не проводили ни разу", - сказал аким Байкентского сельского округа Асхат Калиев.

Почему случился прорыв, еще неизвестно. Арендаторы считают, что могли повлиять два сильных землетрясения. Точную причину ЧП установят эксперты.

Ясно одно: на восстановление хозяйства уйдет не один год. Кто будет ремонтировать дамбу, аким не ответил. При этом заверил: предпринимателям в любом случае окажут помощь, поскольку водоём принадлежит государству.