Головкин сделал финальное заявление перед третьим боем с "Канело"

Фото: sports.kz

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин выступил на пресс-конференции в Лас-Вегасе перед третьим боем с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Я очень рад снова быть здесь. Хотя с последнего раза прошло уже четыре года. Наконец-то, сейчас это случилось. Я думаю, это самый большой день для всего бокса. Самый большой подарок фанатам. Я чувствую себя комфортно, я силён, я готов. Я уверен в своей победе, уверен в себе, уверен в своей команде, уверен в людях, которые меня поддерживают. Это моя жизнь, это моя настоящая жизнь. Мы с "Канело" — оба профессиональные спортсмены. Его стратегия — более агрессивная, моя — больше на опыте. Посмотрим. Ринг покажет, кто лучше. В этой жизни возможно всё", — сказал Головкин.

Третий бой Головкин — "Канело" состоится утром 18 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США, штат Невада). На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе. На данный момент всеми поясами в 168 фунтах владеет "Канело". Также стоит отметить, что для Головкина это будет первый бой в карьере не в среднем весе.

Бой Головкина с Альваресом будут транслировать казахстанские телеканалы. На трилогии в Лас-Вегасе гимн Казахстана по приглашению Головкина исполнит известный казахстанский певец Димаш Кудайберген.

напомним, первый бой боксёров прошёл в 2017 году и закончился спорной ничьей, а в рематче спустя год судьи решением большинства голосов отдали победу "Канело".