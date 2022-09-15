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  • Головкин пригласил Димаша Кудайбергена исполнить гимн Казахстана на бое с "Канело"
instagram.com/dimash.news Сегодня, 09:42
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Фото: instagram.com/dimash.news

Головкин пригласил Димаша Кудайбергена исполнить гимн Казахстана на бое с "Канело"

Казахстанский певец Димаш Кудайберген исполнит гимн Казахстана на трилогии боя Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса в Лас-Вегасе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Dimash.news.

Казахстанский боксёр GGG и "Канело" встретятся на ринге спустя четыре года. В предстоящем поединке на кону стоят звание абсолютного чемпиона мира во второй средней категории Альвареса. 

"Гордости Казахстана выступят вместе на одной площадке! Дорогие друзья, спешим поделиться с вами хорошими новостями! 17 сентября Димаш Кудайберген по специальному приглашению Геннадия Головкина, планирует поддержать нашего героя GGG, исполнив государственный гимн перед началом его третьего боя с Канело в Лас-Вегасе. Желаем нашему спортсмену победы!", - говорится в сообщении. 

Напомним, третий бой Головкина и Альвареса состоится утром 18 сентября, по времени Нур-Султана, на T-Mobile Arena. Там же прошли их первый и второй бои — в 2017 и 2018 годах соответственно. В первом поединке была зафиксирована спорная ничья, а в рематче судьи отдали победу мексиканцу — решением большинства голосов. 

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