Голодные кошки включили индукционную плиту и устроили пожар в квартире
Сегодня, 21:30
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Сегодня, 21:30Сегодня, 21:30
154Фото: МЧС России
Голодные кошки утроили пожар в многоэтажке в Уфе, передаёт BaigeNews.kz.
О сильном запахе гари в подъезде сообщили соседи.
Огнеборцам МЧС России пришлось вскрывать дверь в квартиру, из которой шёл едкий дым.
"На плите горела посуда с едой. В жилье были только пять кошек. Оказалось, голодные питомцы в поисках пищи включили индукционную панель лапками", - сообщили в МЧС.
Пожарные эвакуировали четыре человека из подъезда и потушили возгорание.
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