Голодные кошки включили индукционную плиту и устроили пожар в квартире

Голодные кошки утроили пожар в многоэтажке в Уфе, передаёт BaigeNews.kz.

О сильном запахе гари в подъезде сообщили соседи.

Огнеборцам МЧС России пришлось вскрывать дверь в квартиру, из которой шёл едкий дым.

"На плите горела посуда с едой. В жилье были только пять кошек. Оказалось, голодные питомцы в поисках пищи включили индукционную панель лапками", - сообщили в МЧС.

Пожарные эвакуировали четыре человека из подъезда и потушили возгорание.