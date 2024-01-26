  • 26 Января, 22:46
  • BAIGENEWS

Голодные кошки включили индукционную плиту и устроили пожар в квартире

Сегодня, 21:30
АВТОР
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МЧС России Сегодня, 21:30
Сегодня, 21:30
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Фото: МЧС России

Голодные кошки утроили пожар в многоэтажке в Уфе, передаёт BaigeNews.kz.

О сильном запахе гари в подъезде сообщили соседи.

Огнеборцам МЧС России пришлось вскрывать дверь в квартиру, из которой шёл едкий дым.

"На плите горела посуда с едой. В жилье были только пять кошек. Оказалось, голодные питомцы в поисках пищи включили индукционную панель лапками", - сообщили в МЧС.

Пожарные эвакуировали четыре человека из подъезда и потушили возгорание.

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