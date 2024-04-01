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Главу отдела образования уволили в Кызылорде

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Главу отдела образования уволили в Кызылорде Сегодня, 16:04
Сегодня, 16:04
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За поступки, дискредитирующие госслужбу, лишился должности руководитель отдела образования Кызылорды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

"На основании актов надзора прокуратуры к ответственности привлечены должностные лица по факту совершения дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу. В частности, в 2022-2023 годах руководитель отдела образования Кызылорды, превысив должностные полномочия, принял на работу без конкурса пять педагогов", - сообщили в надзорном органе. 

Наряду с этим, заместителем руководителя Кызылординского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог необоснованно оплачено 27 миллионов тенге за невыполненную работу по установке 40 пешеходных проекторов по городу. 

"По результатам рассмотрения актов надзора руководитель отдела образования освобождён от занимаемой должности, а заместитель руководителя отдела привлечен к дисциплинарной ответственности в виде "предупреждения о неполном служебном соответствии", - уточнили  в прокуратуре Кызылорды.

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