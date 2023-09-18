Глава Rio Tinto поделился с Токаевым планами расширить деятельность в Казахстане
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Президент Казахстана, находящийся с визитом в Нью-Йорке, принял главного исполнительного директора компании Rio Tinto Якоба Штаусхольма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи обсуждены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в геологоразведочной, горнорудной и металлургической промышленности.
Касым-Жомарт Токаев проинформирован о планах Rio Tinto по расширению деятельности в Казахстане.
Якоб Штаусхольм также рассказал о ходе реализации проектов по разведке медных месторождений в Костанайской и Карагандинской областях.
Президент отметил, что в нашей стране имеются значительные запасы важнейших минералов и сырьевых материалов, востребованных сегодня для развития высоких технологий. Казахстан принимает меры по увеличению площади геологоразведочных работ, а также внедрению лучших мировых практик, способствующих значительным геологическим открытиям.
Rio Tinto – крупнейшая англо-австралийская горнодобывающая и металлургическая компания с рыночной капитализацией 99 млрд долларов США. Основные активы сконцентрированы в Австралии (35%), Канаде (34%), Европе (13%) и США (11%).
Сегменты деятельности компании включают железную руду, алюминий, медь, бокситы, алмазы, уран и промышленные минералы.