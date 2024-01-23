Глава МВД поручил обеспечить постоянный эффект присутствия полиции

В МВД прошло заседание с участием начальников служб центрального аппарата и территориальных департаментов, городских управлений и районных отделов полиции, командующих региональных командований и соединений Национальной гвардии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе заседания министр внутренних дел Ержан Саденов подверг критике работу департаментов полиции, где замечен рост отдельных видов преступлений и снижена раскрываемость. Глава МВД напомнил коллегам о предстоящей аттестации, отметив, что в 2024 году министерство будет повышать качество кадров.

"У нас особая миссия – защищать и охранять. Закон и порядок, атмосфера нулевой терпимости, принцип неотвратимости наказания должны быть в приоритете. Поэтому поручаю организовать системную работу нарядов, обеспечить постоянный эффект присутствия полиции – максимальный охват улиц, дворов, усилить профилактическую работу в школах и вузах", – отметил министр.

Ержан Саденов также поручил начальникам территориальных департаментов полиции проводить личные приемы граждан, обеспечить соблюдение конституционных прав и сроков расследования, задействовать на миграционную линию все службы: патрульных, участковых, оперативников.