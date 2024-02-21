Глава Минтранса РК заявил о готовности рассмотреть запрет на распитие алкоголя в поездах

В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались у министра транспорта Марата Карабаева, действительно ли АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" зарабатывает на продаже алкоголя в поездах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Марат Карабаев заявил, что тезис о том, что КТЖ пытается заработать на алкоголе – не соответствует действительности.

"Сервис оказывает посторонняя компания, и эта компания, если даже зарабатывает, это частное лицо зарабатывает, не КТЖ... Обращение о том, чтобы в поездах действовал запрет на употребление алкогольной продукции, не изучал, не сталкивался. Если в обществе назревает такой вопрос, то давайте дополнительно изучим", - сказал министр.

Затем представители СМИ поинтересовались у главы Минтранса, ездит ли он на поездах, и министр ответил утвердительно.