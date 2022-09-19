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  • Глава Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту Кыргызстана
Фергана.kg Сегодня, 18:24
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Фото: Фергана.kg

Глава Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту Кыргызстана

Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично выразил соболезнование Садыру Жапарову и народу Кыргызстана в связи с трагическими событиями на кыргызско-таджикской границе, повлекшими многочисленные жертвы среди военнослужащих и мирного населения, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт№1.

"Сохранение крепких дружественных и добрососедских отношений является нашей общей сокровенной задачей и отвечает коренным интересам всех братских народов Центральной Азии по построению мирного, устойчивого и безопасного региона. Казахстан твердо выступает за решение любых спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами", – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал кыргызскому народу крепости духа, мира и благополучия.

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#Токаев #Кыргызстан #траур
Сегодня, 18:24
125
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