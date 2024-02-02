Глава государства поручил продолжить работу по усилению независимости судей в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Денис Шипп отчитался президенту об итогах деятельности Высшего судебного совета за 2023 год, состоянии судейского корпуса страны и планах на предстоящий период.

По его словам, в прошлом году Советом реализован ряд задач, поставленных руководством страны, по институциональному укреплению и передаче в его ведение вопросов подготовки кандидатов в судьи, повышения их квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей.

Также Шипп проинформировал о работе Совета по совершенствованию отбора судей, обеспечению его прозрачности и эффективности, отметив, что благодаря принятым мерам сохраняется позитивная тенденция ежегодного увеличения числа вновь прибывших судей. Также он сообщил, что в 2023 году число лиц, впервые рекомендованных к назначению судьями, превысило число судей, покинувших судебную систему, на 32 человека. По его словам, в гендерном разрезе число женщин-судей превышает число мужчин на 172 человека. Средний возраст судьи составляет 46 лет, при этом средний судейский стаж – 13 лет.

Председателя Высшего судебного совета сообщил, что в целях обеспечения открытости и гласности отбора впервые введена онлайн-трансляция конкурсных процедур с подробным аргументированным разъяснением его результатов. В прошедшем году впервые Главе государства были рекомендованы кандидаты на должность судьи Верховного Суда для представления в Сенат Парламента на альтернативной основе.

Шипп представил информацию об усилении роли института формирования кадрового резерва на судейские должности в связи с внедрением элементов избрания на должности председателей районных судов.

Он подчеркнул, что в настоящее время продолжается работа по законодательному внедрению механизма проверки Судебным жюри каждого отмененного судебного акта, при вынесении которого судьей допущено грубое нарушение законности.

️Глава государства поручил продолжить работу по эффективной реализации реформ, направленных на усиление независимости судей и их качественного отбора.