open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Глава государства подписал закон об обеспечении безопасности лиц, подлежащих госзащите
t.me/bort_01 Сегодня, 12:48
214
Сегодня, 12:48
214
Фото: t.me/bort_01

Глава государства подписал закон об обеспечении безопасности лиц, подлежащих госзащите

Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Как отмечалось ранее, закон позволит обеспечить:

  • выявление теневых доходов лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций и приравненных к ним;

  • транспарентность антикоррупционной политики государства;

  •  

    снижение коррупции как негативного фактора для социально-экономического развития государства;

  •  

    повышение активности гражданского общества в противодействии коррупции;

  •  

    формирование антикоррупционной культуры;

  •  

    создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#закон #Коррупция #президент
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:48
214
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх