Газоблоки упали на рабочего в Костанае
Сегодня, 14:05
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Сегодня, 14:05Сегодня, 14:05
285Фото: gov.kz
На одной из строек в Костанае произошло ЧП - рабочего придавило лотком со стройматериалами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".
Пострадавший госпитализирован. Как известно, на мужчину упал лоток с газоблоками. ЧП случилось на строительном объекте в ЖК "Австрийский".
"Полиция выясняет все обстоятельства происшествия на строительном объекте. Данный факт зарегистрирован в органах внутренних дел, на месте работает следственно-оперативная группа", - прокомментировали в Департаменте полиции по Костанайской области.
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