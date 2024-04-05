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Газоблоки упали на рабочего в Костанае

Сегодня, 14:05
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 14:05
Сегодня, 14:05
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Фото: gov.kz

На одной из строек в Костанае произошло ЧП - рабочего придавило лотком со стройматериалами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".

Пострадавший госпитализирован. Как известно, на мужчину упал лоток с газоблоками. ЧП случилось на строительном объекте в ЖК "Австрийский".

"Полиция выясняет все обстоятельства происшествия на строительном объекте. Данный факт зарегистрирован в органах внутренних дел, на месте работает следственно-оперативная группа", - прокомментировали в Департаменте полиции по Костанайской области.

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