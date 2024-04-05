Газоблоки упали на рабочего в Костанае

На одной из строек в Костанае произошло ЧП - рабочего придавило лотком со стройматериалами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".

Пострадавший госпитализирован. Как известно, на мужчину упал лоток с газоблоками. ЧП случилось на строительном объекте в ЖК "Австрийский".