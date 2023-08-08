Фонд "Қазақстан халқына" выделил 850 образовательных грантов
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После завершения обучения обладатель гранта не обязан отрабатывать его.
Общественный фонд "Қазақстан халқына" выделил 850 образовательных грантов на 2023-2024 учебный год, передаёт BaigeNews.kz.
Итак, кто может участвовать в конкурсе по данной программе:
Выпускники, сдавшие ЕНТ в 2023 году (могут предоставить один из сертификатов январского, мартовского, основного и августовского ЕНТ) и набравшие пороговые баллы для поступления в вуз:
- лица из малообеспеченных семей сельской местности, малых и моногородов;
- дети-сироты, или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия;
- лица, имеющие инвалидность;
- абитуриенты из семей, воспитывающих детей-инвалидов;
- дети погибших граждан РК во время трагических январских событий 2022 года;
- раненные дети во время трагических январских событий 2022 года;
- дети погибших граждан РК, пострадавших при чрезвычайных ситуациях.
Предельный возраст участия в gрограмме 29 лет включительно.
Срок приема заявления: с 10 по 17 августа.
Документы нужно сдать в приемные комиссии вузов.
После завершения обучения обладатель гранта не обязан отрабатывать его.
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