Fitch отозвало кредитный рейтинг Ташкента

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало кредитные рейтинги Ташкента, поскольку "город решил прекратить участие в рейтинговом процессе", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Gazeta.uz.

У агентства больше нет достаточной информации для проверки ключевых кредитных факторов, включая налогово-бюджетную политику и политику управления долгом. Поэтому финансовая организация больше не будет предоставлять рейтинги или аналитические справки по столице Узбекистана, отметили в агентстве.

Ташкент впервые получил рейтинги Fitch в июне 2019 года. Кредитный рейтинг и отчёт, которые предоставляло агентство, были важным источником информации о финансовом здоровье и кредитоспособности города. Чем больше информации, чем больше открытости, чем больше прозрачности, тем лучше для города, отмечал региональный руководитель Fitch в России/СНГ и Черноморском регионе Дмитрий Сурков.

"Согласно бюджетному законодательству, города и регионы Узбекистана не имеют права привлекать заимствования на внутреннем или внешних рынках. В то же время указом президента страны Ташкенту дано исключительное право выпускать внутренние облигации, но в настоящий момент город не имеет прямых долговых обязательств", — говорилось в отчете Fitch.

Fitch присвоило Ташкенту первый рейтинг — "BB-" со стабильным прогнозом.

В начале декабря агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Узбекистана в иностранной валюте на уровне "ВВ-" со стабильным прогнозом. Агентство прогнозирует рост реального ВВП Узбекистана на уровне 5,6% по итогам 2023 года.