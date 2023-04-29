Фируза Шарипова за 13 секунд победила россиянку

Фото: Instagram/sharipova_firuza

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова встретилась с непобеждённой россиянкой Илоной Бондаренко на турнире по смешанным единоборствам Octagon 44 в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Несмотря на то, что бой был запланирован на три раунда, поединок завершился уже в начале первого раунда в пользу казахстанки. Для того, чтобы одержать победу в легчайшем весе, Фирузе понадобилось всего 13 секунд.

Для Шариповой это третья победа в ММА, для Бондаренко — первое поражение.