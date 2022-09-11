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  • Фильм "Паралимпиец" покажут на XIV Ташкентском международном кинофестивале
t.me/tiffest Сегодня, 12:53
39
Фото: t.me/tiffest

Фильм "Паралимпиец" покажут на XIV Ташкентском международном кинофестивале

В рамках Дней  казахстанского кино на XIV Ташкентском Международном Кинофестивале состоится показ фильма "Паралимпиец", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Картина будет показана зрителю 13 сентября  17:00 в Ташкентском театре музыкальной драмы и комедии имени Мукими.

В ролях:Аскар Ильясов, Жалгас Жангазин, Карина Кудекова, Еркен Губашев и другие. 

Главный герой Максат — молодой и перспективный лыжник, с детства мечтающий завоевать Олимпийское золото. Но из-за жуткой аварии он лишается ноги. Долгое время спортсмен пребывает в депрессии, пока ему не предлагают попробовать свои силы на Паралимпийских играх.

 

Ранее "Паралимпийца" Адлет Ибраhим в интервью BaigeNews.kz назвал фильм ломающим стереотипы.

Почетными гостями международного кинофестиваля в Ташкенте станут такие гранды мирового кино, как Такеши Китано, Арманд Ассанте, Бурак Озчевит, Сергей Безруков, Джонни Депп (онлайн), Тимур Бекмамбетов и многие другие.

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#кино
Сегодня, 12:53
39
Журналист

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