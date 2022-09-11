Фильм "18 килогерц" выиграл кинопремию "Выбор критиков"

Фото: Ассоциация кинокритиков Казахстана

Ассоциация кинокритиков Казахстана, в рамках VII Международного кинофестиваля "Байконур", проходящего в эти дни в Алматы, объявила победителей казахстанской кинопремии "Выбор критиков", которая в последний раз была проведена в2020 году. Именно поэтому организаторы решили вручить награды сразу по итогам двух лет: 2020 и 2021, передаёт передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на организаторов.

Лучшим фильмом была признана художественная картина "18 килогерц" режиссера Фархата Шарипова, которая была представлена в четырёх номинациях.

Получая награду из рук президента ассоциации Гульнары Абикеевой, продюсер картины Дина Жумабек отметила, что команде фильма очень приятно получить приз у себя на родине.

Мировая премьера фильма "18 килогерц" прошла на Варшавском международном кинофестивале, где лента сенсационно завоевала Гран-при.

Также казахстанская картина, снятая по книге Зары Есенаман "Хардкор", получила приз за "Лучший молодежный фильм" на 30-м Международном кинофестивале в Котбусе и Гран-при на Казанском Международном фестивале мусульманского кино.

Фильм "Жаным, ты не поверишь" стал победителем в номинации "Лучший жанровый фильм".

Картина также завоевала призы в номинациях "Лучший художник-постановщик" (Алия Одинаева), "Лучшая мужская роль второго плана" (Дулыга Акмолда), "Лучшая песня" (ИРИНА КАЙРАТОВНА feat. Hiro, De Lacure & Fatbelly – Koke).

Отмечен трижды и фильм "Бой Атбая" – "Лучший режиссер" (Адильхан Ержанов), "Лучший актер" (Данияр Алшинов), "Лучшая актриса второго плана" (Динара Бактыбаева).

В двух номинациях одержала победу драма "Конокрады. Дороги времени" Ерлана Нурмухамбетова - приз за "Лучший сценарий" (Ерлан Нурмухамбетов совместно с Лизой Такеба) и "Лучшая операторская работа"(Азиз Жамбакиев).

Актриса и продюсер Асель Садвакасова получила приз "Выбор критиков" в номинации "Лучшая женская роль" за картину "Улболсын", а итальянский композитор Сандро ди Стефано победил в номинации "Лучшая музыка" за работу над трагикомедией "Онбагандар".

Представленная в пяти номинациях драма Алишера Жадигерова "Отау" смогла одержать победу в номинации "Лучший дебют".

Почетные призы от Ассоциации кинокритиков Казахстана получили режиссер Канат Бейсекеев за развитие и популяризацию документалистики в казахстанском кино, а также продюсеры Анара Жунусова и Куат Садыков за вклад в развитие онлайн-сериалов.

Ассоциация кинокритиков Казахстана была создана в 2015 году. На сегодняшний день в нее входят 15 членов, среди которых профессиональные критики, киноведы и журналисты, пишущие о кино.