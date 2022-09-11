Лента новостей
- Фильм "18 килогерц" выиграл кинопремию "Выбор критиков" 15:42 41
- Работники скорой помощи не вышли на работу в Актау 14:59 149
- Стоматолог высказался против сна на боку 14:48 154
- Во имя мира: молодежный фестиваль "We are the world" прошёл в столице 13:51 204
- Фильм "Паралимпиец" покажут на XIV Ташкентском международном кинофестивале 12:53 232
- В Алматы отпраздновали День Независимости Узбекистана 12:25 257
- Наука – это весело. В Нур-Султане прошёл фестиваль PRO.NRG FEST 12:04 337
- Казахстанки завоевали 11 медалей на женском турнире по боксу в Польше 11:52 383
- Подарок ко Дню семьи: десантнику-срочнику разрешили навестить новорожденную дочь 11:13 462
- Грудного ребёнка спас пожарный в Павлодаре 10:28 367
- Копию Луны построят в Дубае 10:01 329
- Одному из последних солдат Панфиловской дивизии исполнился 101 год 09:13 886
- Суточная заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает снижаться 08:29 519
- Судью Костанайского суда арестовали на два месяца 07:35 374
- В Павлодаре нашли тело утонувшего тренера 06:37 575
- Казахстанцы смогут получать результаты анализов через Еgov mobile 05:20 415
- Церемонию бракосочетания для молодожёнов провели на монументе "Байтерек" 04:17 626
- Град и дожди ожидаются на севере Казахстана 03:15 384
- Казахстанский фильм "Голиаф" получил награду на Венецианском кинофестивале 02:25 568
- Пожар тушат в горной местности Алматинской области 01:41 607
- Питомник по разведению сайгаков предложили открыть китайские инвесторы в ЗКО 00:30 460
- Объявлена дата похорон королевы Елизаветы II 10.09.2022 457
- Как наказывали поджигателей леса 100 лет назад, напомнила павлодарка 10.09.2022 1110
- Open air в поддержку реформ президента собрал 25 тысяч зрителей 10.09.2022 1172
- Двухметровую скульптуру Ахмета Байтурсынова создал заключённый "Чёрного беркута" 10.09.2022 465
- Казахстанский фигурист завоевал бронзу на юниорском Гран-при в Латвии 10.09.2022 1079
- Пенсия за сто тысяч: в Туркестанской области задержали мошенника 10.09.2022 536
- Масштабный Оpen Аir открылся в Нур-Султане 10.09.2022 434
- "До приезда скорой человек может задохнуться выбитыми зубами". Что нужно знать о первой медпомощи 10.09.2022 472
- Учёные изобрели пластик, убивающий коронавирус 10.09.2022 508
- Где растут самые вкусные арбузы в Казахстане 10.09.2022 578
- Спала крепким сном: хозяйку торгового дома в Жанаозене спасли из огня нацгвардейцы 10.09.2022 500
- Прокурорские проверки помогли вернуть в бюджет десятки миллиардов тенге — Генпрокуратура 10.09.2022 469
- Королём Великобритании официально провозглашён Карл III 10.09.2022 406
- С пожарами в ВКО продолжают бороться при помощи вертолётов 10.09.2022 415
- Назван ТОП-10 стран, инвестирующих в Казахстан 10.09.2022 523
- Ликвидирован крупный лесной пожар в Костанайской области 10.09.2022 560
- Памятник первому министру обороны Казахстана открыли в ВКО 10.09.2022 582
- Известного КВНщика выпустили из СИЗО в Кыргызстане 10.09.2022 633
- Вагон с трамадолом на миллион тенге задержали казахстанские пограничники 10.09.2022 761
- Эвакуированные из-за пожаров костанайские школьники получили путевки в "Бобек" 10.09.2022 472
- Антикор отреагировал на обвинения экс-замакима Атырауской области 10.09.2022 549
- Президент посмертно наградил пожарного, погибшего в Абайской области 10.09.2022 432
- Димаш Кудайберген встретится с фанатами в Алматы 10.09.2022 677
- Нужна перезагрузка: Нацкомиссия изучила проблемы здоровья матерей и младенцев в регионах 10.09.2022 457
- Почти сутки искали пограничники заблудившихся казахстанцев 10.09.2022 470
- Рост инфляции, "длинные" деньги и регулирование с чистого листа. Что предлагает бизнес? 10.09.2022 577
- Казахстан и Кыргызстан намерены упростить торговые процедуры 10.09.2022 439
- Для животных-погорельцев из Костанайской области ищут хозяев 10.09.2022 483
- За сутки число заболевших коронавирусом казахстанцев немного снизилось 10.09.2022 483
- Тимофей Скатов не сумел пройти в финал теннисного турнира в Испании 10.09.2022 598
- Шымкентцы, потерявшие миллионы, требуют наказать кассиров ломбардов 10.09.2022 547
- Студент умер на уроке физкультуры в Уральске 10.09.2022 640
- Дорожные компании ЗКО вынуждены приостановить работу из-за дефицита дизтоплива 10.09.2022 738
- Суровые актюбинские велодорожки возмутили горожан 10.09.2022 486
- Саакашвили похудел на 30 килограммов за год заключения 10.09.2022 517
- Личные вещи Мухтара Ауэзова впервые показали в Семее 10.09.2022 533
- Пожар в горах Жетысуской области достиг территории Китая 10.09.2022 560
- Павлодарский полицейский-видеограф рассказал о службе в органах 10.09.2022 507
- Месторождение Узень планируют "реабилитировать" 10.09.2022 633
- Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин сыграл свадьбу 09.09.2022 1226
- "Нацфонд – детям": депозиты несовершеннолетних казахстанцев не будут облагаться налогом 09.09.2022 635
- Студентам будут выдавать 60 тысяч тенге ежемесячно на обучение или аренду квартиры - Саясат Нурбек 09.09.2022 859
- Краснокнижный уриал вернулся на северный чинк Устюрта 09.09.2022 549
- Гнёт железо, забивает гвозди руками. Казахстанский силач покоряет соцсети 09.09.2022 643
- Более 1300 тонн мусора вывезли из нацпарка "Бурабай" 09.09.2022 725
- Президент призвал бизнесменов принять участие в строительстве школ и общежитий 09.09.2022 744
- Заниматься бизнесом должно быть безопасно любому, вне зависимости от связей в госаппарате - Токаев 09.09.2022 540
- Почти сутки искали казахстанцев, отправившихся в школу и заблудившихся у границы с РФ 09.09.2022 7121
- Опрос: более 80 процентов респондентов поддерживают инициативы Токаева 09.09.2022 555
- Известного КВНщика подозревают в мошенничестве в Кыргызстане 09.09.2022 894
- Лучшие бизнес-идеи казахстанцев получат гранты 09.09.2022 628
- Президент ФИФА может посетить Казахстан 09.09.2022 540
- Более 3300 голов КРС были отправлены на убой из-за бруцеллёза в ЗКО 09.09.2022 1108
- На 72 миллиона тенге оштрафовали службы технадзора за недостаточный контроль качества автодорог 09.09.2022 686
- Казахстан приняли в международный комитет военной медицины 09.09.2022 732
- Отбасы банк изменил порядок выдачи промежуточных займов 09.09.2022 1639
- 80 часов подметал улицы купивший больничный лист карагандинец 09.09.2022 2140
- Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Великобритании в Казахстане 09.09.2022 557
- Казахстанские боксёры могут не попасть на Олимпиаду 09.09.2022 9085
Фильм "18 килогерц" выиграл кинопремию "Выбор критиков"
Ассоциация кинокритиков Казахстана, в рамках VII Международного кинофестиваля "Байконур", проходящего в эти дни в Алматы, объявила победителей казахстанской кинопремии "Выбор критиков", которая в последний раз была проведена в2020 году. Именно поэтому организаторы решили вручить награды сразу по итогам двух лет: 2020 и 2021, передаёт передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на организаторов.
Лучшим фильмом была признана художественная картина "18 килогерц" режиссера Фархата Шарипова, которая была представлена в четырёх номинациях.
Получая награду из рук президента ассоциации Гульнары Абикеевой, продюсер картины Дина Жумабек отметила, что команде фильма очень приятно получить приз у себя на родине.
Мировая премьера фильма "18 килогерц" прошла на Варшавском международном кинофестивале, где лента сенсационно завоевала Гран-при.
Также казахстанская картина, снятая по книге Зары Есенаман "Хардкор", получила приз за "Лучший молодежный фильм" на 30-м Международном кинофестивале в Котбусе и Гран-при на Казанском Международном фестивале мусульманского кино.
Фильм "Жаным, ты не поверишь" стал победителем в номинации "Лучший жанровый фильм".
Картина также завоевала призы в номинациях "Лучший художник-постановщик" (Алия Одинаева), "Лучшая мужская роль второго плана" (Дулыга Акмолда), "Лучшая песня" (ИРИНА КАЙРАТОВНА feat. Hiro, De Lacure & Fatbelly – Koke).
Отмечен трижды и фильм "Бой Атбая" – "Лучший режиссер" (Адильхан Ержанов), "Лучший актер" (Данияр Алшинов), "Лучшая актриса второго плана" (Динара Бактыбаева).
В двух номинациях одержала победу драма "Конокрады. Дороги времени" Ерлана Нурмухамбетова - приз за "Лучший сценарий" (Ерлан Нурмухамбетов совместно с Лизой Такеба) и "Лучшая операторская работа"(Азиз Жамбакиев).
Актриса и продюсер Асель Садвакасова получила приз "Выбор критиков" в номинации "Лучшая женская роль" за картину "Улболсын", а итальянский композитор Сандро ди Стефано победил в номинации "Лучшая музыка" за работу над трагикомедией "Онбагандар".
Представленная в пяти номинациях драма Алишера Жадигерова "Отау" смогла одержать победу в номинации "Лучший дебют".
Почетные призы от Ассоциации кинокритиков Казахстана получили режиссер Канат Бейсекеев за развитие и популяризацию документалистики в казахстанском кино, а также продюсеры Анара Жунусова и Куат Садыков за вклад в развитие онлайн-сериалов.
Ассоциация кинокритиков Казахстана была создана в 2015 году. На сегодняшний день в нее входят 15 членов, среди которых профессиональные критики, киноведы и журналисты, пишущие о кино.
-
Hype news
- Копию Луны построят в Дубае 10:01 329
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 1025
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 1077
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 21298
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 178114
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 7356
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 10639
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 2508
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 2834
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 11561
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 2039
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 8084
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 2149
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 4824
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 26876
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 9135
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 2742
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 6658
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 3004
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 19879
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 4787
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 5628
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 3979
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 9505
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 4861
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 3699
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 3757
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 7487
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 3902
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 3554
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 6009
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 3799
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 11615
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 3539
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 3677
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 3525
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 6055
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 3779
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 4252
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 4902
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 5171
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4908
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4611
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 6385
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5649
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 6064
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 6324
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 8633
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 12188
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 7933
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 8779
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 7443
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10893
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6839
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 8051
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 10253
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 8757
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 8640
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 7347
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 9202
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7546
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 17425
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 10322
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 9666
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 9990
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 10407
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 9633
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 9767
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 10101
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10965
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 9872
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10695
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 14589
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 9912
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 11518
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8850
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 8607
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 9968
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 10212
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 8566
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7746
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6830
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6894
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 7163
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6621
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10707
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 7401
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 9327
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 10242
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 10169
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7830
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7983
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 23142
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8995
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10965
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 8103
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 9500
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 10123
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 11168
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9548
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 11539
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 11004
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 12060
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 12255
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28580
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12632
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 13453
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 13336
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 13445
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 14123
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21995
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13577
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20804
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 31275
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 15290
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 19288
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19632
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21782
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17766
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 19058
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 17164
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 17215
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 17075
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32634
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18921
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17598
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21786
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21597
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21851
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20955
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 21178
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 23354
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23960
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22548
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 22126
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22870
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 23073
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21756
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 23825
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 22483
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 23070
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 24340
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25603
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24907
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 24247
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 26975
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23868
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26687
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 24388
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 55194
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25945
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 25050
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 26016
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24639
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24789
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24964
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24677
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 26224
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 25210
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 26903