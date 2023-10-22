Филипп Киркоров показал свою "гастрольную жену"

Филипп Киркоров накануне своего 50-летия стал гостем программы "Секрет на миллион": ведущая передачи Лера Кудрявцева выпытала тайны поп-короля, расспросив его о детях, отношениях с Аллой Пугачёвой и даже о его нынешних романах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24/7 News.

Для начала артист признался, что уже много лет не ездил обычным транспортом: Киркоров передвигается только на лимузинах, частных самолетах, а с недавних пор – на личном поезде. Филипп приобрел несколько вагонов, отделанных с исключительной роскошью: купе инкрустированы карельской берёзой и позолотой, в них есть собственная гардеробная, ванная и помещения для охранников и помощников. Личный проводник застилает его постель и подает завтрак. Певец признался, что никогда не ездил в простых плацкартных вагонах.

Лера Кудрявцева попросила прокомментировать слухи о том, что у Филиппа есть "гастрольная жена": артисту приписывают роман с артисткой его балета Александрой Сивковой. Вслед за этим в студии чудесным образом материализовалась сама Александра.

Фото: instagram.com/sasha_sivkova_

Девушка рассказала, что проводит с Филиппом почти каждый день: работает с ним, развлекает его во время поездок, ходит вместе с Киркоровым в кино, в музеи и даже в зоопарк. Филипп добавил, что Александра к тому же – его личный тренер: занимается с ним аэробикой и следит за его формой.

"В прессе вас называют "гастрольной женой" Филиппа Киркорова. Это правда? — в лоб спросила Лера.

"Филипп относится к тем мужчинам, за которыми хочется идти. Я его безумно люблю", — ответила балерина.

Фото: instagram.com/sasha_sivkova_

Филипп же рассказал: главное, что его привлекает в Александре – это ее ум и эрудиция.

"С Сашей всегда есть о чем говорить, она умная и начитанная девушка", — считает артист.

При этом Филипп признался что, возможно, слухи об их романе появились после того, как Саша снялась в его клипе.