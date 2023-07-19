Фестиваль "Азия Дауысы" возрождают в Алматы

На следующей неделе в Алматы состоится событие, которого ждали почти 20 лет – на исторической сцене высокогорного катка "Медеу" снова зазвучат фанфары легендарного фестиваля "Голос Азии" и отгремят три незабываемых фестивальных дня, передаёт BaigeNews.kz.

Фестиваль будет необычным. В этом году он пройдёт без традиционного международного конкурса исполнителей, потому что это – старт-концерт, концерт-возрождение.

Три дня фестиваля разделены тематически.

"Начало всему положит живая легенда казахской музыки Бибигуль Тулегенова. Затем на сцену выйдут топовые артисты современной казахстанской поп-культуры: Moldanazar, RaiM, Ерке Есмахан, V$XV PRiNCE, Мирас Жугунусов, Мархаба Саби, ORYNKHAN, Ирина Кайратовна, ZAQ. Первый день обещает быть динамичным: во-первых, нас ждёт грандиозное открытие фестиваля, на котором будет красная дорожка, возможность поучаствовать в съёмках мюзикла с участием легендарной группы "А-Студио", а завершит концерт фееричное шоу дронов, которое несомненно останется в памяти надолго", - сообщили организаторы.

Второй день фестиваля отдан хедлайнеру – группе BLACK EYED PEAS. Перед зрителями выступят Will.I.Am, Taboo и apl.de.ap – известные всему миру завораживающими хитами и умением взорвать чашу любого стадиона своей неистовой энергией и талантом.

Третий, заключительный день фестиваля, будет, пожалуй, самым насыщенным, ведь он посвящён легендам и связи поколений. Зрители увидят звёзд Центральной Азии – Розу Рымбаеву, Нагиму Ескалиеву, Жамилю Серкебаеву, Еркеша Шакеева, Медеу Арынбаева, Ерлана Кокеева, Адиля Чекилова, Парвиза Назарова, Жылдыз Осмоналиеву, Бауыржана Исаева, группу "Дара" и многих других, причём некоторые звезды споют дуэтом.

О связи поколений зрителям напомнят лауреаты детского и взрослого конкурса "Жас Канат", прошедшего в июне в Алматы. Хэдлайнерами третьего дня станут группы "Ялла" и Secret Service. Также зрителей ждёт ещё один сюрприз. Среди тех, кто приобретет билет на концерт 30 июля, проведут розыгрыш автомобиля.

"Ещё одно потрясающее новшество, которое, надеемся, станет традицией – впервые за всю историю "Азия Дауысы" на сцене "Медеу" выступления будут проходить под аккомпанемент настоящего эстрадно-симфонического оркестра. Дирижировать им будет легендарный дирижер, работавший со звездами мирового уровня, Александр Беляков", - уточнили организаторы.

Акимат Алматы позаботился о том, чтобы зрители могли без проблем добраться на "Медеу" и вернуться в город, поэтому в дни фестиваля будет запущен дополнительный автобусный маршрут.

Автобусы будут отправляться от перекрёстка улиц Сатпаева и Байтурсынова с 14:00 до 24:00 с интервалом в 10-15 минут. Стоимость проезда в одну сторону - 150 тенге. Дополнительно будет усилено присутствие полиции, пожарной и скорой медицинской служб для обеспечения безопасности всех посетителей.