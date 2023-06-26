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Фермер из Туркестана вывел породу лошадей для кокпара
Фермер из Туркестана Ыхтияр Бахтиярулы подготовил десятки скакунов для игры в кокпар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Для участия в этом виде спорта нужны животные особой сноровки: быстрые, резвые и умеющие играть в команде. Чтобы вывести такую породу, коневод скрестил английских скакунов с казахскими лошадьми.
"В кокпаре побеждает тот, у кого резвый конь, который умело подстраивается под всадника. Тут всё зависит и от подготовки скакуна, и от его настроения. У каждого из них свой характер, каждому требуется особый подход", — говорит специалист по тренировке лошадей Ыхтияр Бахтиярулы.
Между всадником и лошадью должна установиться тесная связь. Поэтому в их подготовке непосредственно участвуют и сами кокпаристы. Самый ответственный момент наступает накануне состязания. Перед турниром коней переводят на специальную диету, дают вдоволь воды, разогревают мышцы.
Желающих приобрести питомцев Ыхтияра Бахтиярулы немало. Но коневод считает главной целью жизни подготовку скакунов именно для национальных конных игр.
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