"Евросоюз заинтересован в углублении сотрудничества с РК" - спецпредставитель ЕС по ЦА

Фото: МИД РК

Глава МИД РК подчеркнул актуальность углубления сотрудничества в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе в рамках стратегии ЕС Global Gateway.

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу принял Специального представителя Европейского союза по Центральной Азии Терхи Хакалу, которая прибыла в Казахстан для участия в Центрально-Азиатском Форуме по безопасности и сотрудничеству, передаёт Baigenews.kz.

Стороны обсудили состояние и перспективы укрепления двустороннего сотрудничества и дальнейшее взаимодействие в межрегиональном формате "Центральная Азия – Европейский союз", включая содержательную подготовку предстоящей осенью министерской встречи "ЦА – ЕС".

Министр отметил, что встречи лидеров стран Центральной Азии и ЕС, инициированные в 2022 году Казахстаном, закрепили нацеленность на практический межрегиональный диалог и его дальнейшую институционализацию.

Нуртлеу подчеркнул актуальность углубления сотрудничества в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе в рамках стратегии ЕС Global Gateway. В этой связи приветствовал опубликование финального исследования Европейского банка по развитию и реконструкции по устойчивым транспортным связям между Центральной Азией и Европой.

Со своей стороны, Хакала подчеркнула заинтересованность ЕС в углублении долгосрочного сотрудничества с Казахстаном, в том числе в области критических сырьевых материалов, и готовность способствовать устойчивому экономическому развитию Центральной Азии.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая региональную безопасность.