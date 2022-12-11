Это не Антарктида: обледеневший Каспий сняли на видео с высоты птичьего полёта

Фото: скриншот с видео

Казахстанский видеограф Азамат Сарсенбаев снял на видео обледеневший Каспий в Актау, передаёт BaigeNews.kz

Видео снято при помощи дрона на острове Кулалы.

"Это не Антарктида, это наш Каспий", — написал под видео Азамат Сарсенбаев.

Кулалы — один из пяти островов, входящих в группу Тюленьих островов на Каспийском моря. Длина Кулалы составляет 39 километра, ширина 2 два километра, а площадь 38 квадратных километра.

В начале XX века на острове располагались тюленьи промыслы, в северной части острова стояли строения и амбары для хранения тюленьего жира. А до 50-х годов прошлого века здесь располагался жилой посёлок рыбаков.

На севере острова Кулалы работает метеостанция "Казгидромета" и пост технического наблюдения Пограничной службы КНБ РК.

Кроме того, на острове Кулалы ранее найдено поселение эпохи неолита.