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Это не Антарктида: обледеневший Каспий сняли на видео с высоты птичьего полёта
Казахстанский видеограф Азамат Сарсенбаев снял на видео обледеневший Каспий в Актау, передаёт BaigeNews.kz
Видео снято при помощи дрона на острове Кулалы.
"Это не Антарктида, это наш Каспий", — написал под видео Азамат Сарсенбаев.
Кулалы — один из пяти островов, входящих в группу Тюленьих островов на Каспийском моря. Длина Кулалы составляет 39 километра, ширина 2 два километра, а площадь 38 квадратных километра.
В начале XX века на острове располагались тюленьи промыслы, в северной части острова стояли строения и амбары для хранения тюленьего жира. А до 50-х годов прошлого века здесь располагался жилой посёлок рыбаков.
На севере острова Кулалы работает метеостанция "Казгидромета" и пост технического наблюдения Пограничной службы КНБ РК.
Кроме того, на острове Кулалы ранее найдено поселение эпохи неолита.
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