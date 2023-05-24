"Это их выбор". Известная феминистка прокомментировала моду на хиджаб в соцсетях

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Со-основательница Казахстанской феминистской инициативы "Феминита", доктор социальных наук и исследователь Жанар Секербаева прокомментировала тренд на хиджаб, введённый блогершами и инфлюенсерами в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz. По её мнению, ношение хиджаба - личное дело девушек.

"Я не читала посты девушек, которые покрылись. Но как феминистка, как исследовательница, как соосновательница "Феминиты" считаю, что если девушки и женщины делают какой-то выбор в жизни, то это их выбор. Насколько он искренний, судить не мне, об этом должны судить прежде всего те люди, которые делают такой шаг. В своей жизни я руководствуюсь феминистскими принципами, и я не могу осуждать женщину за её выбор", - сказала Ж. Секербаева.

Феминистка добавила, что выбор девушек - на их совести.

"Хотя мы очень много получаем нападок именно от людей, которые называют себя мусульманами. Вы знаете, что в Шымкенте, Караганде, Оскемене на нас нападали в 2021 году, пытались прервать наше мероприятие, посвященное правам женщин. Несмотря на это, считаю, что выбор людей прежде всего на их совести. Это их ответственность, их желаниие. И это, например, я уважаю", - подытожила феминистка.

Отметим, ранее несколько "инста-блогерш" надели хиджабы в социальных сетях.