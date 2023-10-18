Это их детская мечта - известный блогер рассказал как нужно болеть за сборную

Артура Аскарулы в Казахстане знают как блогера под ником archibaaalt, актёра, экс-участника вайн-команды Yuframe, участника медийной команды SD Family. Сегодня Артур отошёл от вайнов и кино, и посвятил себя развитию футбола в стране. В интервью BaigeNews.kz он рассказал о своей поездке в Данию, казахстанской сборной по футболу, о том, что ему помогло выбраться из депрессии.

- Артур, вы вернулись из Дании, где поддерживали нашу сборную по футболу. Вы показали, как казахстанские болельщики болеют за своих. Поделитесь своими эмоциями и чувствами от игры. В целом как оцениваете игру нашей сборной? Чего не хватило нашим для победы?

- Когда мы из Казахстана в Копенгаген летели, я уже в аэропорту встретил казахов, которые своим ходом летели поддержать наших ребят. Я подумал, это что-то новое. Такого, наверное, не было, чтобы казахи встречались в аэропорту Европы, чтобы поехать на матч своей сборной. Когда я уже приехал в Копенгаген, я окончательно понял, что это суперпрецедент. Нас собралось около двухсот человек на улице около кофейни, чтобы разрисовать лица, флаги на щёках нарисовать, просто поговорить. У нас был некий нетворкинг, мы расписали сценарий. Я рассказал, какие кричалки у нас есть, потому что многие ребята давно живут в Европе и не знают, как болеть за нашу сборную. Многие первый раз были на футбольном матче. Эта любовь к своей стране, патриотизм сплотили нас всех. Мы пошли на поле большим количеством. Болельщики Дании уже были в шоке, что такая поддержка приехала. Потом потихоньку с разных городов Европы начали приезжать казахи. На трибуне нас уже было больше 300 человек. У меня был восторг.

Не только я так болел. Все ребята помогали. Меня хватило на 20 минут первого тайма. У меня село горло, пошёл сильный приток крови в голову, потому что кричал без остановки. У меня закружилась голова. Я сел и ребята начали за меня сами заводить, кричать кричалки. Они болели от чистого сердца.

Больше всего мне понравилась сама игра. Раньше в играх с командами такого уровня изначально все знали, что шансов нет, мы проиграем. Даже у самих футболистов было меньше мотивации. У них была цель поиграть, засветиться в мире, поменяться в конце футболками. В Дании сразу с первых минут я увидел, что у них настрой строго на победу, что они верят в себя, верят в свою победу, верят, что для них это не что-то невозможное. И в конце, к сожалению, когда такой результат был, это подтвердилось их эмоциями. Нурали Алип один из первых уходил с поля, закрыл лицо своей экипировкой. Я предполагаю, что у него были слезы. Наверное, он очень сильно расстроился. Поблагодарил нас через спрятанное лицо, ушёл резко в подтрибунное помещение. И у каждого футболиста вообще не было лица. Они были опустошены, что доказывает лишний раз, что ребята хотели очень сильно победить. Это, наверное, для меня было главным, что я хотел увидеть. Они хотят этого, они верят в себя, это видят болельщики. Поэтому они едут за ними и болеют. Это я хотел донести до футболистов. Минут пять мы внизу стояли, подошли Асхат Тагыберген, Дарабаев, Батека. Я им всем говорил: Просто показывайте такую же игру. Показывайте это же рвение. Мы с вами до конца. Отдохните перед финами и всё будет хорошо. Это я хотел донести до ребят.

Много негатива было после игры с финами. Да они больше нас этого хотят. Это же их детская мечта. Это такие же ребята, как мы в детстве, которые играли в футбол, но они дошли до профессионального уровня. Многие из них – мои ровесники, многие даже младше меня. Они исполнили эту мечту. Это хочется до наших болельщиков донести. Неконструктивный негатив не уместен. Диванные критики сидят что-то пишут, ну идите тогда, играйте или тренируйте. Что от нас требуется – это болеть безвозмездно.

У меня была эйфория от игры, что хотелось дальше ехать поддерживать, транслировать, показывать, такой отклик был от людей. Как будто на меня возлагают всю поддержку. Но из-за визы я не смог поеахать в Финляндию.

- Почему вы решили поехать в Копенгаген и поддержать наших ребят?

- Мы организовываем футбольные туры. Ездили на чемпионат мира, финал лиги чемпионов. Если честно, я никогда не думал, что будет спрос на матчи сборной Казахстана. Но он появился. И меня осенило, оказывается так можно. Можно поехать в Европу, поболеть за наших. Они тоже не превыкли к этому. Возможно, мы первые, кто сейчас ездит за нашей сборной, поддерживает её, показывает и активно рассказывает об этом. Может, мы родоначальники всего этого? Может, через 10-15 лет это будет нормой?

- Вы сами играете в футбол в составе медийной команды SD Family. Откуда такое увлечение футболом? Что это даёт вам?

- С детства. В пятилетнем возрасте, когда более-менее начал что-то осозновать. По телевизору смотрел футбол и влюбился в эту игру. Мама рассказала, что это и какие команды существуют. Любовь к футболу жила во мне очень долго. В детстве я так и не начал заниматься футболом, очень долго уговаривал родителей. Они меня так и не отдали на самом деле в профессиональную секцию. А я этого хотел. Меня сразу ограничили в детстве, сказали: у нас не футбольная страна, у нас тяжело стать футболистом мирового масштаба, практически невозможно, лучше занимайся единоборствами, это у нас хорошо развито. Соответственно, я серьёзно футболом не занимался, хотя очень сильно любил это дело, и у меня в детстве это хорошо получалось. Спустя 20 лет ко мне обратился президент клуба SD Family Дидар Садыкбек, пригласил поиграть. Мечта того пятилетнего мальчика сыграть на большом поле при зрителях исполнилась, зажила новой жизнью. Я понял, что футбол – это всё-таки неотъемлемая часть моей жизни. Возможно, даже это моя миссия. Я сейчас всецело хочу развивать футбол в нашей стране. Играю, показываю, веду блог о нём. Веду Академию футбола. У нас уже более 200 детей тренеруется. Я стараюсь создать для них все условия, которых у меня не было в детстве. Так же продолжаю просмотр в профессиональные команды.

Сейчас мы совместно с Казахстанской федерацией футбола и университетом AlmaU запускаем курсы по футбольному менеджменту. Я являюсь партнером и креативным директором этих курсов. После школы ребята могут поступить как просто на бакалавриат по спортивному менеджменту, так и на ускоренные курсы по футбольному менеджменту. После прохождения курсов ребята получат сертификат. Казахстанская федерация футбола поможет им найти место в казахстанском футболе. Это может быть какой-то местный клуб, всем сейчас нужны специалисты. У президента КФФ чёткая стратегия – выпускать тысячу специалистов в год. Федерации сейчас не хватает специалистов, при этом у неё очень много проектов для развития футбола. Вот мы сейчас запускаем курсы: даже в этом деле нам не хватает специалистов.

То есть я со всех сторон, с которых можно, пытаюсь развивать футбол в нашей стране. Для того, чтобы дети знали, что будущее у футбола в Казахстане есть.

- Известно что у вас был непростой период в жизни? Что вам помогло выйти из этого состояния?

-Как не странно этот вопрос тоже связан с футболом. Я был в депрессии, потерял себя. Там были проблемы в отношениях, и в отношениях с родителями, друзьями, и по итогу, конечно, с самим собой. Год искал себя заново. Приходил в себя, копил ресурсы, батарейку пополнял. Как раз-таки футбол показал, с чего нужно начать. Когда до депрессии я вёл блог, я всегда хотел делать что-то футбольное. Но не делал этого. Если и делал, то не на все 100%. Потому что думал, что это не залетит, это непопулярно, не даст цифры и так далее. По итогу я справился со своими тараканами в голове и сейчас делаю то, что действительно нравится мне. Нахожу такую же аудиторию, отклики. Наверное, главным инсайдом года для меня стало – просто делать то, что нравится тебе, в любом случае найдутся те, кому это тоже нравится. Именно тогда поступил звонок от Дидара. Мечта мальчика проснулась. Он вспомнил, что любит футбол. Как я начал это развивать, много разных дверей начали открываться передо мной.

- Блог для вас – это работа или увлечение? Что в введении блога для вас важнее всего?

- Блог для меня сейчас ремесло. На нём я не зарабатываю. Я не делаю рекламу. Рекламирую только свои проекты. Я отошёл от формата делать единоразовую рекламу всем, кто приходит. Мне кажется, это давно не работает. Я сторонник совместных проектов, бренд-амбассодорств. Если мне интересно это, в первую очередь. Важнее всего – искренность. Легче говорить правду, потому что рано или поздно всё всплывает.

- Сколько вы зарабатываете на блоге?

- Я не буду говорить сколько, но на жизнь мне хватает. У меня очень много проектов. Я одновременно официальный ведущий центрального стадиона футбольного клуба Кайрат. Я партнёр со своим другом, владельцем сети цветочных Адилем Тасбулатовым. Мы запустили кондитерку. Параллельно я один из фаундеров, семио, chief officer IT-проектов Qtap. У меня много работы, увлечений, дел, где я могу зарабатывать.

- Каких принципов придерживаетесь в блоге? В плане рекламы, оказания помощи нуждающимся?

- К сожалению, у нас сейчас в стране блогеры как будто последний спасательный круг. Они могут осветить проблему, собрать деньги. Я рад тому, что мы можем помочь. Но я всё близко принимаю к сердцу. Вот я помогу одной семье. После этого приходит очень много схожих обращений. Всем же не поможешь. Я же не могу превратить страницу в афишу помощи. Во-первых, я каждый раз не смогу собирать нужные суммы. Во-вторых, это не то, из-за чего меня смотрят. Я раз в месяц от себя просто молча помогаю. Необязательно это показывать. Есть фонд Асаруме. Я максимально его поддерживаю. В Академии футбола у меня есть 150 бесплатных мест для детей из малоимущих, многодетных семей.

- За какие проекты вы не возьметесь?

- Это противоречивый вопрос. Никогда не говори никогда. В 2020 году я громко кричал: я не буду делать гивы. Во время карантина мне позвонила мама. Она в то время с братишками находилась в Америке, училась там по Болашаку. Сказала, что там очень тяжело уже. Мама не работала. Нужно возвращаться в Казахстан. Я тоже не работал. Все бизнесы встали. Нужны были деньги для того, чтобы вернуть маму и братишек в Казахстан. Я сделал гив. Я нуждался в этом. Нарушил принципы, о которых кричал. Поэтому я придерживаюсь принципа: никогда не говори – "Нет". Я не знаю, что будет завтра. Нужно понимать, что это плохо. Нужно понимать, что букмекерские до хорошего не доведут, я не хочу их рекламировать у себя. Нужно понимать, что алкоголь до хорошего не доведет. Я своим примером стараюсь показывать. Я не пью второй год, не курю уже сто дней. Я это показываю в своем блоге.

- Почему решили бросить курить?

- У меня сейчас идёт внутренний челендж "КМС за полгода по плаванию". Я активно занялся спортом, сел на диету, соблюдаю режим, бросил всё баловство. Они мешают. Любой человек, который курит или пьёт, понимает, что это вредно. От этой вредной привычки тяжело отказаться. Кому-то нужна просто причина. Для меня челлендж был причиной.

- Тяжело отказываться от привычки?

- Нет, наверное, в первые три дня чуть нервный был и всё нормально. Мне просто нужна была причина.

- Расскажите о творчестве: чем сейчас занимаетесь, какие проекты готовите?

- После этой поездки я определенно понял, что иду в правильном направлении в плане футбола. Будет больше футбольных проектов. Лайф-стайл будет. Буду свою жизнь показывать. Каких-то проектов новых пока нет.

- Какую роль в вашей жизни сыграл фильм "Дос-Мукасан"?

- "Дос-Мукасан" – это максимальный период моего взросления. Во-первых, я закрыл свой внутренний гештальт. Я всегда мечтал отсняться в фильме, в главной роли, чтобы этот фильм остался как-то в истории. У меня это получилось. Я после съёмок живу как-то спокойнее. Выполнил свою мечту. Иногда стараюсь ходить на различные кастинги интересных проектов. Раньше я ходил на всё, чтобы дойти до главной роли. Я ходил на эпизоды, второстепенные роли, на всё, куда мог. Будучи блогером, я зарабатывал неплохо, но ходил за 20-30 тысяч тенге, снимался. Не ради денег, а ради мечты. Вот выполнил мечту, и сейчас уже смотрю на сценарии. Если мне нравится, я иду, пробую себя. Но стоит признаться, у меня сейчас не получается играть так, как до этого. До этого у меня был энтузиазм. Я хотел это делать. Сейчас я как будто разучился что ли. Я не скажу, что умел. Я - не профессиональный актер. Да, я ходил на курсы. Но я не учился на это, как многие. И сейчас у меня как будто пыл поубавился.

- В "Дос-Мукасане" вашими коллегами по съемочной площадке были известные артисты. Ощущали ли вы дискомфорт, работая рука об руку с уже состоявшимися актерами?

- Изначально я наоборот обрадовался, что такие профессионалы будут работать со мной, которые учились в московских училищах, работали в московских театрах. Многие театралы, профессиональные актеры. Я обрадовался, что они смогут мне помочь. У нас была замечательная атмосфера на съёмочной площадке. Я спршивал у ребят: а мне кажется или это что-то особенное сейчас происходит? Мы так сдружились, так тепло общались. Они сказали: да, сколько бы мы не снимались, но здесь что-то прям другое. Многие ребята отмечали эти моменты. Мы до сих пор общаемся, переписываемся. Иногда в группу что-то скидываем.

- Как изменилась ваша жизни после выхода картины "Дос-Мукасан"?

- У меня сейчас настолько много разных направлений, что меня знают по разным периодам в моей жизни. Кто-то знает ранний период Yuframe, кто-то знает по "Братухе", кто-то по "Дос-Мукасану". Кто-то говорит: "О, ты – сын Гульмиры Дайрабаевой". Некоторые называют футболистом. Мне очень приятно, конечно. Но я не футболист. У каждой аудитории свой Артур.

- Расскажите о своей маме. Как она влияет на ваше творчество? Инвестирует ли она в ваши проекты? Участвует ли в принятии решений относительно блога?

- Я думаю, главную инвестицию мама сделала в самом начале моего пути. Она просто не лезла к 18-летнему Артуру. Многие родители же против тех или иных действий ребёнка. Она говорила: ладно, делай, главное, ничего незаконного не делай. Она сначала не понимала, что за съёмки у меня, куда я хожу. Я каждый раз говорил: мы снимаем с Арманом. Она так и не поняла, что мы снимаем, пока сама инстаграм не создала через пару лет и не увидела.

В проектах она иногда помогает мне свести, познакомиться с кем-то, когда прошу. У неё очень большой круг общения. Иногда помогает, не всегда. Мы оба независимые друг от друга личности, которые очень сильно любят друг друга, и каждый работает в своём напрвлении. Ходить под маминым крылом в возрасте 27 лет, я думаю, не совсем правильно. Я стараюсь не вовлекать маму в какие-то проблемы, стараюсь сам решать. Я рано повзрослел – с 19 лет я живу один.

- Артур, спасибо Вам за интервью!