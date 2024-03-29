Есть ли причины для снижения ставок по депозитам в Казахстане

Инфляция в Казахстане стабильно съедает доходы населения. В прошлом году цены в стране росли в двухзначных значениях, что, безусловно, сказывалось на кошельках казахстанцев. На глазах таяла покупательская способность граждан, так как повышение их зарплат в основной массе не поспевало за динамикой, с которой раскручивалась инфляция в стране. То есть при хроническом удорожании товаров перманентно обесценивались и деньги, а это значит, что и сохранить кровно заработанные стало сложнее. Чтобы на этом неблагоприятном фоне казахстанские вкладчики не побежали опустошать свои депозиты, Нацбанк в том числе, простыми словами, принимает меры по регулированию ставок вознаграждения в БВУ через базовую ставку. Но со второй половины минувшего года монетарный регулятор перешел к ее снижения. О том, как это может отразиться на доходности депозитов в казахстанских банках, разбирался Baigenews.kz.

Защитить свои сбережения помогают различные финансовые инструменты – банковские депозиты, инвестиции в ценные бумаги, металлы, недвижимость, бизнес.

В Казахстане ввиду того, что достаточно высокая базовая ставка Нацбанка, депозитные продукты являются достаточно привлекательными для населения, так как ставки по ним могут превышать 17%. К слову, расти базовая ставка в РК начала три года назад. Как указывается в статданных, повышение началось в июле 2021 года. Особенно резкий скачок был зафиксирован в феврале 2022 года, на фоне обострения украино-российского противостояния. В итоге за трехлетний период ставка достигла максимального значения – 16,75%.

Далее Национальный банк Казахстана начал цикл ее снижения. Оно проводилось с августа прошлого года по февраль текущего. Таким образом, ее значение монетарный регулятор понизил четыре раза подряд - с 16,75 до 14,75%. После принятия своего крайнего решения глава казахстанского центробанка Тимур Сулейменов не исключил, что на следующем заседании показатель предпочтут сохранить на действующем уровне, так как темпы сокращения годовой инфляции идут на убыль.

Экономист Арман Байганов считает, что предпосылки к дальнейшему снижению базовой ставки в Казахстане все же имеются. Он отмечает, что это необходимо для развития реального сектора экономики. Так как помимо депозитов, от нее зависят ставки по кредитам. Соответственно, чем выше базовая ставка, тем дороже заемные средства в банках. Но если доступ к потребительскому кредитованию в стране очень высокий за счет распространения такого продукта, как рассрочка, то кредитование бизнеса буксует. Предпринимателям сложно получить финансирование в банках второго уровня. Ставки по кредитам часто оказываются неподъемными, говорит эксперт.

"Оптимальный размер базовой ставки – чем меньше, тем лучше. То есть если вернется до докризисного уровня и будет ниже 10%, то уже будет неплохо. До уровня европейских стран, где она равна 2-3%, конечно, сейчас маловероятно прийти. Такого результата мы можем достигнуть, только если реально будут проводиться эффективные реформы в государстве. От этого будет зависеть, насколько будет хорошо работать правительство, все структуры власти, как будет бизнес развиваться. Если производительность товаров будет увеличиваться, они будут конкурентоспособными с зарубежными компаниями. Высокую ставку долго держать не можем, в противном случае наш рынок заполонят иностранные производители", - отмечает спикер.

Надо отметить, что от базовой ставки нашего центробанка зависят и ставки по депозитам в банках второго уровня. Чем она выше, тем больше процент вознаграждения предлагают БВУ. Аналитики Freedom Bank поясняют, Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), учитывая экономические показатели, в том числе размер базовой ставки, утверждает ставки привлечения по депозитам для физических лиц. В свою очередь, банк, при установлении ставок по депозитам, ориентируется на предельные ставки привлечения, утвержденные КФГД. Следовательно, если базовая ставка снижается, то постепенно снижаются и ставки банков по депозитам.

БВУ самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам. Банки в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации вправе утверждать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных КФГД предельных ставок вознаграждения.

Как показал анализ 14 финансовых учреждений страны, пока размеры ставок по депозитам сохраняются. Так, в финансовых продуктах банков их значения установлены в коридоре от 14,5% до 17,7% годовых.

Нужно отметить, по состоянию на 1 февраля этого года, объем депозитов физических лиц составил 19,9 трлн тенге. По данным аналитиков Первого кредитного бюро, в минувшем январе средневзвешенный показатель ставок по вкладам составил 14%, что выше на 0,3 п.п., чем в декабре прошлого года.

Тем не менее многие казахстанцы задались вопросом – будут ли оставаться банковские депозиты привлекательными дальше? И стоит ли рассматривать их в качестве инструментов по накоплению?

Эксперты рекомендуют придерживаться классической схемы и диверсифицировать свои сбережения.

"Депозит не говорит о том, что его владелец хорошо заработает. Депозит следует рассматривать как инструмент, где деньги просто хранятся. На них начисляется вознаграждение, которое в первую очередь должно покрывать инфляцию. То есть страховать от обесценивания этих накоплений. При этом нужно учитывать, что Казахстанский фонд гарантирования депозитов может страховать только определенную сумму. Если накопления превышают этот лимит, то лучше по разным банкам распределить средства, чтобы в случаях форс-мажора, на них действовала гарантия КФГД. Не лучшая идея – инвестировать в недвижимость. У нас в Казахстане рынок не совсем для этого подходящий. В целом нужно заниматься повышением финансовой грамотности, изучать возможности для инвестирования в ценные бумаги, ПАИ и так далее", - рекомендует экономист.

Аналитики Freedom Bank в свою очередь отмечают, что каждый должен самостоятельно принимать решение, где и как он планирует хранить свои средства.

"Если речь идет о "длинных" деньгах, то есть о тех, которые вы не планируете потратить в ближайшее время, а можете вложить, то стоит помнить о правиле "держать яйца в разных корзинах". Как известно, диверсифицированный портфель - лучше всего. Чем больше у вас диверсификации - тем ниже риск потерять средства", - поясняют эксперт банка.

Также они отмечают, что сегодня банки второго уровня предлагают казахстанцам несколько вариантов депозитов с различными условиями, которые напрямую связаны с целью вклада. Наибольшую ставку вознаграждения, как правило, имеют сберегательные депозиты. Именно по ним ставка вознаграждения выше размера инфляции.