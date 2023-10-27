Ещё пять человек пострадали после травли клопов в Актау

Случай с отравлением из-за травли клопов снова повторился в Актау. Двое взрослых и трое детей обратились в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

По информации управления санитарно-эпидемиологического контроля и управления здравоохранения Мангистауской области, происшествие случилось вечером 26 октября в 25 доме в 3А микрорайоне.



В результате травли клопов в одной из квартир пострадали пять человек, трое из которых дети. Один ребёнок госпитализирован в отделение педиатрии.

Руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Асима Жарылгасова рассказала, что обработка квартиры проводилась серной шашкой, которую хозяин квартиры приобрел на рынке в 22 микрорайоне.



"В 21:20 к нам поступило сообщение о травле квартиры 3А микрорайоне. На место выехали наши специалисты. Выяснили каким препаратом проводилась обработка. Предупредили всех соседей, организовали условия для эвакуации людей при помощи акима города. Но граждане, проживающие в соседних квартирах, отказались выезжать. Они были предупреждены обо всех последствиях. Сотрудники ЧС и полиции также были на месте происшествия. Оперативно проведены работы и устранены причины отравления. За медицинской помощью в больницу обратились пять человек и отпущены на амбулаторное лечение", - рассказала Асима Жарылгасова.

По информации Мангистауской областной многопрофильной больницы, два человека были доставлены в приёмное отделение областной больницы. Им оказали амбулаторное лечение и отправили домой.

В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области рассказали о состоянии пострадавших детей.





"В детское отделение за помощью обратились трое детей из одной семьи. У двоих детей симптомов не было, они были осмотрены и отпущены домой. Одного ребенка госпитализировали в отделение педиатрии, состояние стабильно тяжелое. У ребёнка при поступлении были жалобы на слабость и головокружение, в связи, с чем и госпитализирован", - сообщили в управлении здравоохранения региона.



Напомним, трагический случай произошёл в доме №14 в 7 микрорайоне Актау: из-за травли клопов в соседней квартире погибли двое детей.