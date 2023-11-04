Ещё одну солнечную электростанцию открыли в Карагандинской области

Новая солнечная электростанция мощностью 4,77 МВт начала работу в Балхаше, в микрорайоне "Конырат". В регионе она стала четвёртой по счёту. Проект реализовала "Медная компания Коунрад", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Солнечная станция была построена за восемь месяцев. На площади 10 га установили 8850 панелей.

По словам технического директора ТОО "Медная компания Коунрад" Виталия Логачёва, было проделано много работы. Пробурено более 6 км скважин, установлено 177 комплектов металлоконструкций общим весом свыше 200 тонн, проложено 64 км проводов и кабелей.

"Двусторонние панели, установленные на станции, позволяют использовать как прямые солнечные лучи, так и отражённые от земли. Они имеют увеличенный коэффициент установленной мощности, что повышает эффективность использования, – отметил Виталий Логачёв. – Станция будет генерировать не только чистую энергию – она послужит примером для других регионов, стремящихся к стабильной и устойчивой энергетике. Доля ВИЭ к 2035 году в Казахстане прогнозирует на уровне 15 %, и мы внесли свой вклад".

По расчётам, станция покроет 16–18% потребности предприятия в электроэнергии.