ЕС не вносил Казахстан в "чёрный список" - заявление представительства Союза в Казахстане

Существенных изменений в порядке оформления шенгенских виз для граждан Казахстана после 1 марта года нет. Европейский Союз не вносил Казахстан в "чёрный список". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте представительства ЕС в РК, передаёт BaigeNews.kz .

"Как правило, решение о выдаче шенгенской визы принимается соответствующим Консульством государства-члена ЕС в течение 15 дней. Это правило будет по-прежнему применяться к Казахстану. В исключительных случаях этот период может быть продлён до 45 дней, если требуется более детальное рассмотрение заявления и/или необходимо предоставить дополнительные документы. Такая практика всегда применялась ко всем заявителям независимо от их гражданства, и к ней прибегают только в исключительных случаях", - сказано в сообщении.

В представительстве отметили, что процедура проведения предварительных консультаций, введённая недавно для Казахстана, может занять до семи дней, и эти консультации проводятся в течение стандартной процедуры в 15 дней. Поэтому для заявителей не будет существенных задержек в выдачи виз.

"Проведение предварительных консультаций – это стандартная процедура, регулируемая Визовым кодексом, и применяется к ряду стран. В Шенгенской информационной системе (ШИС), которая систематически используется государствами-членами Шенгенской зоны для консультаций друг с другом, не существуют "чёрных списков", - заверили в представительстве.

Общую информацию о порядке подачи заявления на получение визы можно найти на сайте Генерального директората по миграции и внутренним делам.