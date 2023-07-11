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с сайта kaztag.kz Сегодня, 17:00
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Сегодня, 17:00
291
Фото: с сайта kaztag.kz

Ернар Лазар получил должность в администрации президента Казахстана

Ернар Лазар ранее работал в дипломатической службе.

Распоряжением главы государства Ернар Лазар назначен заведующим отделом внешней политики и международных связей администрации президента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Известно, что Ернар Лазар работал атташе в посольстве Казахстана в Японии.

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Сегодня, 17:00
291
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