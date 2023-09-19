Ерлан Кокеев, о лихих 90-х, гонорарах и певце Торегали Тореали
Сегодня, 15:29
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Сегодня, 15:29Сегодня, 15:29
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Гость очередного выпуска проекта "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz казахстанский музыкант, певец Ерлан Кокеев. Он рассказал о былой популярности, лихих 90-х, гонорарах за выступления, поделился мнением о молодых звездах отечественной эстрады и зачитал стихи собственного сочинения.
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