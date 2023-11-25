Ерлан Карин высказался о профилактике насилия в семьях

Сегодня во всем мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Об этом в своём Telegram-канале написал Государственный советник РК Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.

Госсоветник отметил, что в Казахстане придается огромное значение борьбе с насилием против женщин и детей.

"В своём сентябрьском Послании Президент еще раз подчеркнул, что "нам нельзя закрывать глаза на многочисленные случаи семейно-бытового насилия". Сейчас группа депутатов Мажилиса в инициативном порядке разрабатывает законодательные поправки, направленные на совершенствование механизмов противодействия семейно-бытовому насилию. Недавние резонансные преступления сигнализируют о необходимости дальнейшего усиления работы по профилактике и искоренению насилия в семье. При этом важно понимать, что предпринимаемые институциональные и законодательные меры не дадут должного эффекта без формирования культуры нетерпимости к преступности и насилию в любом виде. Реакция граждан на последние события говорит о том, что в нашем обществе усиливается неприятие к семейно-бытовому насилию. Таким образом, изменения в обществе, наряду с принимаемыми государством мерами, становятся важным фактором обеспечения защищенности женщин и детей", — написал Ерлан Карин.

Напомним, ранее к казахстанцам обратилась Министр культуры и информации Аида Балаева. Она отметила, что в Казахстане намерены усиливать и масштабировать работу по противодействию насилию в семьях.