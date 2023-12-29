Ерлан Карин: Казахстан переходит к новой, очень важной трансформации

Уходящий 2023 год стал ещё одним годом, изменившим Казахстан, заявил госсекретарь Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.

Речь не только о реформах, изменивших общий дизайн политической системы и заложивших основу новой экономической модели. Но и о событиях, переживая которые, граждане осознавали необходимость перемен, изменения общественных ценностей и норм.

"Первое полугодие 2023 года прошло под знаком практической реализации политических реформ, которые стартовали ещё в 2022 году. Начал работу Конституционный суд (с 1 января), состоялись выборы в сенат парламента (14 января), были избраны по новым правилам депутаты мажилиса и маслихатов всех уровней (19 марта), усилен статус Уполномоченного по правам человека. Итогом первого полугодия стало завершение сложного процесса институциональной перезагрузки политической системы", - отметил Ерлан Карин.

Во втором полугодии основной фокус госполитики постепенно переместился на вопросы перезагрузки системы общенациональных ценностей.

По словам госсекретаря, начало этой работе положила Туркестанская речь президента Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального курултая (17 июня), в которой он обозначил перечень основных идеологем: Независимость и Патриотизм, Единство и Стабильность, Справедливость и Солидарность, Закон и Порядок, Доверие и Ответственность, Культ знаний и Профессионализм, Бережливость и Трудолюбие.