Ерлан Карин: Казахстан переходит к новой, очень важной трансформации
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Уходящий 2023 год стал ещё одним годом, изменившим Казахстан, заявил госсекретарь Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.
Речь не только о реформах, изменивших общий дизайн политической системы и заложивших основу новой экономической модели. Но и о событиях, переживая которые, граждане осознавали необходимость перемен, изменения общественных ценностей и норм.
"Первое полугодие 2023 года прошло под знаком практической реализации политических реформ, которые стартовали ещё в 2022 году. Начал работу Конституционный суд (с 1 января), состоялись выборы в сенат парламента (14 января), были избраны по новым правилам депутаты мажилиса и маслихатов всех уровней (19 марта), усилен статус Уполномоченного по правам человека. Итогом первого полугодия стало завершение сложного процесса институциональной перезагрузки политической системы", - отметил Ерлан Карин.
Во втором полугодии основной фокус госполитики постепенно переместился на вопросы перезагрузки системы общенациональных ценностей.
По словам госсекретаря, начало этой работе положила Туркестанская речь президента Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального курултая (17 июня), в которой он обозначил перечень основных идеологем: Независимость и Патриотизм, Единство и Стабильность, Справедливость и Солидарность, Закон и Порядок, Доверие и Ответственность, Культ знаний и Профессионализм, Бережливость и Трудолюбие.
"Разного рода события в дальнейшем показали актуальность такой постановки вопроса. Общественные дискуссии разворачивались вокруг тем необходимости соблюдения принципов законности и порядка, защиты прав женщин и детей, противодействия бытовому насилию, борьбы с вандализмом и бескультурьем и т.п. Это показывает, что и в обществе усиливается запрос на формирование и соблюдение новых норм личной и общественной культуры. Одним словом, Казахстан переходит к новой, более сложной, но очень важной трансформации – формированию нового качества нации. В отличие от тех же политических реформ, здесь, конечно же, недостаточно изменения законодательства или учреждения новых институтов. Невозможно взять и ускорить эволюцию общественного сознания. Это постепенный, поступательный, естественный процесс. Его можно только направлять и модерировать, чтобы новая общественная этика стала основой обновленного национального менталитета. И именно это может стать основным содержанием общественной повестки следующего 2024 года", - заключил Ерлан Карин.
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