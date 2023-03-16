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Эрдоган встретил Токаева в резиденции "Кулие" Сегодня, 15:17
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Сегодня, 15:17
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Эрдоган встретил Токаева в резиденции "Кулие"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил Касым-Жомарта Токаева в резиденции "Кулие", передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Анкару для участия в саммите Организации тюркских государств.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 15:17
190
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