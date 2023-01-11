Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса

Полномочия депутата мажилиса Елнура Бейсенбаева досрочно прекращены по собственному желанию, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с тем, что было подано заявление о досрочном прекращении полномочий депутатом мажилиса Бейсенбаевым, Центральная избирательная комиссия на ваше внимание вносит представление в соответствии со статьей 52 Конституции и пунктами 3 и 8 статьи 24 закона "О Парламенте и статусе его депутатов" для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса Бейсенбаева. Прошу поддержать", — сказал во время заседания мажилиса депутат Шавкат Утемисов.