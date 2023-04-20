Елена Рыбакина начала с победы WTA 500 в Германии

Фото: ktf.kz

Лучшая теннисистка Казахстана и седьмая ракетка мира в двух сетах обыграла немку Юле Нимайер (#65) со счетом 7:5, 6:3. На корте провели ровно полтора часа, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщает Telegram-канал "Спорт Шредингера".



В 1/8 финала соперницей Лены будет бразильянка Беатрис Хаддад Майя (#14). Общий призовой фонд турнира составляет $780 000, а победительница получает не только $120 000 и 470 очков в рейтинг, но и автомобиль от Porsche