Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества Казахстана с Южной Кореей

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О перспективах развития отношений Казахстана с Южной Кореей и проблемах вузовского образования корреспондент BaigeNews.kz поговорил с профессором, доктором исторических наук, директором Института азиатских исследований КазНУ им. аль-Фараби Германом Кимом.

- Герман Николаевич, расскажите, пожалуйста, о том, каковы сегодняшние перспективы развития взаимоотношений Казахстана с Южной Кореей? На чём делается основной акцент?

- Южная Корея одна из первых признала независимость государств Средней Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана). И уже в течении года между Казахстаном и Южной Кореей были подписаны дипломатические отношения. За 30 лет мы прошли их разные этапы.

Затем в конце 90-х случился Азиатский финансовый кризис, который сильно отразился на Южной Корее. Инвесторы и даже бизнесмены средней руки, вернулись обратно. После наступил новый этап, когда в Казахстане развивалась нефтяная отрасль. Это был период реального экономического сотрудничества между странами. Что касается политических и социокультурных проблем, то тут мы не вмешиваемся в дела Южной Кореи и никак не пересекаемся.

У нас есть только один важный вопрос – это экономические отношения. Из него вытекает масса других вопросов: насколько для Южной Кореи мы представляем интерес, во что они хотят инвестировать, какие национальные интересы у всех центральноазиатских государств? Например, уже 15 лет мы говорим о строительстве АЭС. Был период, когда говорили о том, что АЭС в Казахстане будет строить Южная Корея. В итоге ей не дали контракт, потому что у Казахстана были другие интересы. Хотя всем известно, что атомная энергетика в Южной Корее продвинута. Их реакторы, наверное, самые безопасные в мире, так как работают на легкой воде и т.д. И 40% энергии у них производится за счёт АЭС.

Говоря о перспективах отношений, встает следующий вопрос: какую страну Южная Корея видит своим стратегическим партнером? Узбекистан или Казахстан? В 2009 году Казахстан и Южная Корея подписали договор стратегического партнерства, который подчеркивает особые отношения между странами. Как оказалось, что особыми эти отношения не были.

Хотя Казахстан был главным партнером для Южной Корее по товарообороту. Мы предоставляли им нефть, цветные металлы, уран, а они нам вещи. Мы не конкурировали, потому что отношения были бартерными.

Ситуация, изменилась в тот момент, когда бывшее политическое руководство Казахстана стало буксовать и были случаи коррупции. А в Южной Корее они это уже прошли и не хотели ходить с наличкой в портфелях. В этот момент в Узбекистане сменилось руководство, ушёл президент Ислам Каримов, и на его место пришёл Шавкат Мирзиёев. Он захотел показать себя демократом и борцом за справедливость. Поэтому в Узбекистане стали переходить на более цивилизованную форму бизнеса. Это открыло новые возможности для инвесторов. Во-первых – это рынок продаж, а Южной Корее нужно всё время экспортировать. У них даже есть лозунг: экспортировать или умереть. Они живут на том, что ввозят сырье, перерабатывают его и добавляют стоимость. Кроме рабочих рук, мозгов и новых технологий своего у них ничего нет. Плюс в Узбекистане проживает почти 35 млн человек, против 19 млн в Казахстане. Там комфортный климат, плодородная земля, есть что покушать, и на какие достопримечательности посмотреть. Это очень привлекло южнокорейцев, в итоге они подписали с Узбекистаном договор на инвестиции в 10 раз больше, чем с Казахстаном.

В ближайшее время, если мы будем говорить о перспективах отношений, то Южная Корея продолжит фокусироваться на Узбекистане. На сегодняшний день там открыто пять южнокорейским университетов. У нас пока ни одного. Поэтому, нам нужно будет конкурировать, прилагать усилия. Страны Центральной Азии - это как сообщающиеся сосуды. Если мы хотим, чтобы прибыло в Казахстан, то должно что-то убыть из Узбекистана. Тут надо что-то делать, что-то придумать.

Остальные государства, к примеру Туркменистан, это поставщик газа. Южная Корея так или иначе будет покупать там газ взамен на что-то. Таджикистан тоже миноритарный игрок. Но основные игроки — это Узбекистан и Казахстан. У Казахстана был ряд преимуществ перед другими странами: мы раньше вступили в рыночно-экономические отношения, у нас интеллектуальный потенциал был выше, и уже были большие производственные мощности союзного значения. Но в Узбекистане быстро сориентировались, поэтому конкуренция между нашими странами останется.

Мы исходим из того, что Южная Корея и Казахстан разные. И если для Узбекистана Южная Корея — это главный партнёр из немногих, то у нас это миноритарный среди многих. У Казахстана много партнеров, практически все крупные государства, и все они имеют интересы к нашим ресурсам. Поэтому Южной Корее играть в этом поле сложнее, чем в Узбекистане.

- Около года назад появилась информация об открытии в Казахстане филиалов ведущих вузов Южной Кореи в Казахстане, в частности филиала Сеульского университета науки и технологий в Кызылорде. На какой стадии сегодня этот проект? Расскажите о нём поподробнее.

- Пока на бумаге. Мы хотим, чтобы к нам вошли лучшие южнокорейские университеты. Южная Корея обучает тысячи наших студентов. Это привлекательная и комфортная для жизни страна. Нашим студентам нравится обучаться в хороших вузах по американской системе образования. Можно учиться и на корейском, и на английском языках. Но по законам страны, ни государственным, ни частным университетам не позволено инвестировать деньги, получать субсидии от правительства, чтобы открывать филиалы. Имея свои финансовые ресурсы, университет не может переводить эти деньги за границу.

В Узбекистане открылось пять университетов, так как правительство полностью предоставило здание и инфраструктуру. Со стороны Южной Кореи только менеджмент и преподаватели. Университеты выдают дипломы государственного образца и южнокорейского университета. Мы таких условий пока не предоставляем.

Очень важно, как работает университет. Образно говоря это портал, на котором заложен весь учебный, воспитательный, научный процесс и кадровые вопросы. Вопрос о том, почему имея ресурсы, мы не можем сделать частный университет, встаёт на повестку дня.

Не исключаю, что через год-два у нас появится либо совместный университет, либо на таких условиях, что мы предоставим им инфраструктуру, и они зайдут в эти здания. Хотя это тоже немалые деньги, каждому профессору из Южной Кореи нужно платить зарплату по их мерках, обеспечивать проживание. Нанять 30-40 профессоров – приличные деньги.

Южная Корея тоже озабочена этим вопросом, так как 20 лет назад у них резко упала рождаемость. Из-за этого число студентов всё время уменьшается. Тогда их дефицит нужно восполнять иностранными студентами. Первыми, в большом количестве, были китайские студенты. Но из-за того, что они не знали корейского языка и плохо знали английский, уровень образования просел. Поэтому южнокорейцам интереснее привлекать студентов из Казахстана и России. Они продвинутее в культурном и языковом вопросе. Но тех, кто хочет уехать в Корею, всё равно меньше тех, кто хочет уехать в Штаты или Великобританию. Поэтому Южная Корея ищет пути сотрудничества в университетском образовании.

- Если у нас откроется южнокорейский вуз, то он наверняка будет платным.

- В том перспективном университете, который возникнет, будь то чисто корейский, как филиал, или как совместный казахстанско-корейский университет, безусловно студенты будут делиться на тех, кто учится на грант, и тех, кто будет платить деньги.

Проблема заключается в том, что ни государство, ни частный бизнес не заинтересованы в трате больших денег для создание образовательной инфраструктуры - купить или построить здание, оснастить его. Образовательный бизнес долгий, и вкладываясь в него с нуля, не скоро получишь инвестиции обратно. К тому же среди университетов в Казахстане большая конкуренция.

- Может ли открытие нового университета в Казахстане как-то повлиять на систему образования?

- Я думаю, что открытие одного и даже двух южнокорейских университетов не внесёт коренных изменений на рынке высшего образования Казахстана. Это не повлияет и на общий уровень качества системы образования. Так как у нас национальная система образования, то южнокорейские университеты должны будут адаптироваться под нас.

Эти университеты смогут частично закрыть дефицит кадров, например, в IT. Они также могут стать образцом для других вузов, в части построения образовательной системы.

В Казахстане до сих пор нелиберальное образование. Студенты не стоят вровень с профессорами. У нас профессора и руководство определяют, чему и сколько студенты должны учиться. А должны быть партнёрские отношения, когда в учебном процессе у профессоров и студентов есть права, и по программе студенты учат 30% обязательного курса, а остальные 70% формируют самостоятельно.

Да, школьное образование у нас сильнее, по сравнению с тем же американским, но на бакалавриате мы начинаем проседать, а в магистратуре разница видна ещё больше. Когда студентам дадут право выбора, когда они сами начнут формировать себе учебные программы, не только в избранных университетах, а повсеместно, то уровень образования повысится.