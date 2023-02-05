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Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества Казахстана с Южной Кореей
О перспективах развития отношений Казахстана с Южной Кореей и проблемах вузовского образования корреспондент BaigeNews.kz поговорил с профессором, доктором исторических наук, директором Института азиатских исследований КазНУ им. аль-Фараби Германом Кимом.
- Герман Николаевич, расскажите, пожалуйста, о том, каковы сегодняшние перспективы развития взаимоотношений Казахстана с Южной Кореей? На чём делается основной акцент?
- Южная Корея одна из первых признала независимость государств Средней Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана). И уже в течении года между Казахстаном и Южной Кореей были подписаны дипломатические отношения. За 30 лет мы прошли их разные этапы.
Затем в конце 90-х случился Азиатский финансовый кризис, который сильно отразился на Южной Корее. Инвесторы и даже бизнесмены средней руки, вернулись обратно. После наступил новый этап, когда в Казахстане развивалась нефтяная отрасль. Это был период реального экономического сотрудничества между странами. Что касается политических и социокультурных проблем, то тут мы не вмешиваемся в дела Южной Кореи и никак не пересекаемся.
У нас есть только один важный вопрос – это экономические отношения. Из него вытекает масса других вопросов: насколько для Южной Кореи мы представляем интерес, во что они хотят инвестировать, какие национальные интересы у всех центральноазиатских государств? Например, уже 15 лет мы говорим о строительстве АЭС. Был период, когда говорили о том, что АЭС в Казахстане будет строить Южная Корея. В итоге ей не дали контракт, потому что у Казахстана были другие интересы. Хотя всем известно, что атомная энергетика в Южной Корее продвинута. Их реакторы, наверное, самые безопасные в мире, так как работают на легкой воде и т.д. И 40% энергии у них производится за счёт АЭС.
Говоря о перспективах отношений, встает следующий вопрос: какую страну Южная Корея видит своим стратегическим партнером? Узбекистан или Казахстан? В 2009 году Казахстан и Южная Корея подписали договор стратегического партнерства, который подчеркивает особые отношения между странами. Как оказалось, что особыми эти отношения не были.
Хотя Казахстан был главным партнером для Южной Корее по товарообороту. Мы предоставляли им нефть, цветные металлы, уран, а они нам вещи. Мы не конкурировали, потому что отношения были бартерными.
Ситуация, изменилась в тот момент, когда бывшее политическое руководство Казахстана стало буксовать и были случаи коррупции. А в Южной Корее они это уже прошли и не хотели ходить с наличкой в портфелях. В этот момент в Узбекистане сменилось руководство, ушёл президент Ислам Каримов, и на его место пришёл Шавкат Мирзиёев. Он захотел показать себя демократом и борцом за справедливость. Поэтому в Узбекистане стали переходить на более цивилизованную форму бизнеса. Это открыло новые возможности для инвесторов. Во-первых – это рынок продаж, а Южной Корее нужно всё время экспортировать. У них даже есть лозунг: экспортировать или умереть. Они живут на том, что ввозят сырье, перерабатывают его и добавляют стоимость. Кроме рабочих рук, мозгов и новых технологий своего у них ничего нет. Плюс в Узбекистане проживает почти 35 млн человек, против 19 млн в Казахстане. Там комфортный климат, плодородная земля, есть что покушать, и на какие достопримечательности посмотреть. Это очень привлекло южнокорейцев, в итоге они подписали с Узбекистаном договор на инвестиции в 10 раз больше, чем с Казахстаном.
В ближайшее время, если мы будем говорить о перспективах отношений, то Южная Корея продолжит фокусироваться на Узбекистане. На сегодняшний день там открыто пять южнокорейским университетов. У нас пока ни одного. Поэтому, нам нужно будет конкурировать, прилагать усилия. Страны Центральной Азии - это как сообщающиеся сосуды. Если мы хотим, чтобы прибыло в Казахстан, то должно что-то убыть из Узбекистана. Тут надо что-то делать, что-то придумать.
Остальные государства, к примеру Туркменистан, это поставщик газа. Южная Корея так или иначе будет покупать там газ взамен на что-то. Таджикистан тоже миноритарный игрок. Но основные игроки — это Узбекистан и Казахстан. У Казахстана был ряд преимуществ перед другими странами: мы раньше вступили в рыночно-экономические отношения, у нас интеллектуальный потенциал был выше, и уже были большие производственные мощности союзного значения. Но в Узбекистане быстро сориентировались, поэтому конкуренция между нашими странами останется.
Мы исходим из того, что Южная Корея и Казахстан разные. И если для Узбекистана Южная Корея — это главный партнёр из немногих, то у нас это миноритарный среди многих. У Казахстана много партнеров, практически все крупные государства, и все они имеют интересы к нашим ресурсам. Поэтому Южной Корее играть в этом поле сложнее, чем в Узбекистане.
- Около года назад появилась информация об открытии в Казахстане филиалов ведущих вузов Южной Кореи в Казахстане, в частности филиала Сеульского университета науки и технологий в Кызылорде. На какой стадии сегодня этот проект? Расскажите о нём поподробнее.
- Пока на бумаге. Мы хотим, чтобы к нам вошли лучшие южнокорейские университеты. Южная Корея обучает тысячи наших студентов. Это привлекательная и комфортная для жизни страна. Нашим студентам нравится обучаться в хороших вузах по американской системе образования. Можно учиться и на корейском, и на английском языках. Но по законам страны, ни государственным, ни частным университетам не позволено инвестировать деньги, получать субсидии от правительства, чтобы открывать филиалы. Имея свои финансовые ресурсы, университет не может переводить эти деньги за границу.
В Узбекистане открылось пять университетов, так как правительство полностью предоставило здание и инфраструктуру. Со стороны Южной Кореи только менеджмент и преподаватели. Университеты выдают дипломы государственного образца и южнокорейского университета. Мы таких условий пока не предоставляем.
Очень важно, как работает университет. Образно говоря это портал, на котором заложен весь учебный, воспитательный, научный процесс и кадровые вопросы. Вопрос о том, почему имея ресурсы, мы не можем сделать частный университет, встаёт на повестку дня.
Не исключаю, что через год-два у нас появится либо совместный университет, либо на таких условиях, что мы предоставим им инфраструктуру, и они зайдут в эти здания. Хотя это тоже немалые деньги, каждому профессору из Южной Кореи нужно платить зарплату по их мерках, обеспечивать проживание. Нанять 30-40 профессоров – приличные деньги.
Южная Корея тоже озабочена этим вопросом, так как 20 лет назад у них резко упала рождаемость. Из-за этого число студентов всё время уменьшается. Тогда их дефицит нужно восполнять иностранными студентами. Первыми, в большом количестве, были китайские студенты. Но из-за того, что они не знали корейского языка и плохо знали английский, уровень образования просел. Поэтому южнокорейцам интереснее привлекать студентов из Казахстана и России. Они продвинутее в культурном и языковом вопросе. Но тех, кто хочет уехать в Корею, всё равно меньше тех, кто хочет уехать в Штаты или Великобританию. Поэтому Южная Корея ищет пути сотрудничества в университетском образовании.
- Если у нас откроется южнокорейский вуз, то он наверняка будет платным.
- В том перспективном университете, который возникнет, будь то чисто корейский, как филиал, или как совместный казахстанско-корейский университет, безусловно студенты будут делиться на тех, кто учится на грант, и тех, кто будет платить деньги.
Проблема заключается в том, что ни государство, ни частный бизнес не заинтересованы в трате больших денег для создание образовательной инфраструктуры - купить или построить здание, оснастить его. Образовательный бизнес долгий, и вкладываясь в него с нуля, не скоро получишь инвестиции обратно. К тому же среди университетов в Казахстане большая конкуренция.
- Может ли открытие нового университета в Казахстане как-то повлиять на систему образования?
- Я думаю, что открытие одного и даже двух южнокорейских университетов не внесёт коренных изменений на рынке высшего образования Казахстана. Это не повлияет и на общий уровень качества системы образования. Так как у нас национальная система образования, то южнокорейские университеты должны будут адаптироваться под нас.
Эти университеты смогут частично закрыть дефицит кадров, например, в IT. Они также могут стать образцом для других вузов, в части построения образовательной системы.
В Казахстане до сих пор нелиберальное образование. Студенты не стоят вровень с профессорами. У нас профессора и руководство определяют, чему и сколько студенты должны учиться. А должны быть партнёрские отношения, когда в учебном процессе у профессоров и студентов есть права, и по программе студенты учат 30% обязательного курса, а остальные 70% формируют самостоятельно.
Да, школьное образование у нас сильнее, по сравнению с тем же американским, но на бакалавриате мы начинаем проседать, а в магистратуре разница видна ещё больше. Когда студентам дадут право выбора, когда они сами начнут формировать себе учебные программы, не только в избранных университетах, а повсеместно, то уровень образования повысится.
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- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 694
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 616
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 705
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 669
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 751
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 1023
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 1081
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 1124
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 1001
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 1222
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 1103
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 1116
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 1163
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 988
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 1059
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 1036
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 1331
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 966
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 1121
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 1066
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 1120
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 1244
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 1211
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 1313
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 1426
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 1318
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 1802
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 1720
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 2509
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 1825
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 1777
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 2463
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 1897
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 2450
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 2108
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 2331
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 2442
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 2440
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 2384
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 2360
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 2211
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 2417
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 2512
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 2482
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 2481
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 2701
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 2593
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 2919
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 2994
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 2828
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 2846
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 3032
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 2934
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 3154
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 3016
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 2939
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 3064
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 3194
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 5518
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 3743
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 4417
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 5405
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 5071
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 5051
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 4946
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 4462
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 6275
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 6023
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 7661
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 7755
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 7701
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 6132
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 6009
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 6280
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 6732
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 6134
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 5621
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 7134
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 6919