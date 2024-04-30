Генеральная прокуратура подтвердила задержание экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан продолжается расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года, передаёт BaigeNews.kz. Он проходит по делу о январских событиях.

"29 апреля т.г. за превышения властии должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (ст.362 ч.4 УК РК) в порядке ст.128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев Е.З. Учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - говорится в сообщении.

Напомним, Ерлана Тургумбаева 17 августа официально освободили от должности советника президента, которую он занимал с 25 февраля 2022 года.

Ранее Ерлан Тургумбаев занимал пост главы министерства внутренних дел Казахстана. Он покинул эту должность вскоре после январских событий. Общественность обвиняла экс-главу МВД в пытках, которые полицейские устраивали при допросах.