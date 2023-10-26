Экс-депутата Актобе арестовали за езду в нетрезвом виде

Суд Актобе вынес решение в отношении экс-депутата Сании Муратовой за вождение в нетрезвом виде. Ей назначили 15 суток ареста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Мой Город.

В пресс-службе специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям сообщили, что медицинское освидетельствование показало опьянение лёгкой степени.

"Суд признал Муратову виновной и назначил 15 суток ареста. Её лишат водительских прав на семь лет. Постановление суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Сания Муратова состояла в постоянной комиссии маслихата по социально-культурному развитию и делам молодёжи. После скандала она написала заявление о сложении депутатских полномочий. Муратова также руководит фитнес-центром.

Напомним, правоохранители пятого сентября на улице Баишева остановили Lexus, которым управляла 53-летняя женщина в нетрезвом состоянии.