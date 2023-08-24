Экс-чемпионка мира по боксу из Казахстана лишилась мужа: известна причина смерти

Выяснилась причина смерти мужа бывшей абсолютной чемпионки мира по боксу Натальи Рагозиной бизнесмена Вадима Меркина, который скончался в возрасте 57 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



По информации Sport24.ru, незадолго до кончины мужчина заболел токсическим гепатитом.

Меркину стало плохо во время деловой поездки в Москву в июле. Его доставили в медицинский центр в Орехово-Борисово. Там мужчине и поставили неутешительный диагноз. Причиной патологии является воздействие токсичного для печени вещества однократно в высокой концентрации или в небольших дозах в течение длительного времени.

Состояние Меркина не улучшалось и 7 июля его перевезли в институт имени Склифосовского. Однако спасти мужа прославленной спортсменки, несмотря на все усилия врачей, не удалось.

Токсический гепатит вызывается воздействием на печень токсичных веществ. Это могут быть как растительные или промышленные яды, так и некоторые виды лекарственных препаратов.

47-летняя Рагозина вышла замуж за Меркина в прошлом году. В сентябре у пары родилась дочка. Во время беременности муж перевез супругу в Израиль, где прошли и сами роды. В последние месяцы супруги находились то в Израиле, то в России.

Рагозина выступала на профессиональном ринге в 2004–2009 годах и добилась результата 22-0.

Добавим, что Наталья Рагозина является уроженкой Казахстана, а именно города Абай Карагандинской области.