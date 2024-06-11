Двух сапсерферов унесло в Каспийское море
Сегодня, 11:30
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Сегодня, 11:30Сегодня, 11:30
88Фото: Дзен
В Мангистауской области 8 часов искали двух мужчин, пропавших в море, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу МЧС нашей страны.
Накануне двое местных жителей 1998 и 1996 годов рождения отправились кататься на sup board.
"Течение унесло молодых людей в море. Поиски длились около 8-ми часов. Помимо спасателей, к работам привлекли и военных моряков, которые ранним утром обнаружили пропавших в 5-ти километрах от берега в районе Голубой бухты. Состояние мужчин стабильное. На судне они были доставлены в порт Актау, где им была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.