Двое человек погибли в жутком ДТП в области Абай

Два легковых авто столкнулись лоб в лоб в Кокпектинском районе области Абай. Два человека погибли, передаёт BaigeNews.kz.

На канал "102" позвонил очевидец происшествия. Он сообщил о том, что на дороге республиканского значения "Омск-Майкапчагай" столкнулись машины, есть пострадавшие.

По предварительным данным, 51-летний житель областного центра, сидевший за рулём Mazda 626, выехал на встречную полосу, совершая обгон. Двигавшийся в противоположном направлении Mercedes-Benz Sprinter не смог уйти от удара.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. В районную больницу с различными повреждения доставлены и госпитализированы пассажиры другой машины и 20-летний пассажир Mazda 626, который позже скончался.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.