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Движение поездов остановили в Германии из-за забастовки
Сотрудники служб безопасности железных дорог и аэропортов Германии провели двухдневную забастовку. Профсоюзы требуют увеличить зарплату за работу в "неудобное" время, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еuronews.
В утренние часы в пятницу по всей стране было остановлено движение поездов.
Профсоюз железнодорожников EVG представляет интересы работников 50 компаний, включая немецкого государственного железнодорожного оператора Deutsche Bahn.
"Ответственность за это лежит на профсоюзе EVG. Эта забастовка бесполезна и не нужна, потому что, с одной стороны, мы уже назначили дату переговоров — следующий вторник. А с другой стороны, мы согласились сделать предложение...", — прокомментировал пресс-секретарь Deutsche Bahn Achim Stauss.
Также сообщается, что транспортная ситуация в стране осложняется еще и тем, что забастовки устроили и работники четырех аэропортов – Гамбурга, Дюссельдорфа, Кельна-Бонна и Штутгарта. За два дня авиакомпаниям пришлось отменить 700 рейсов.
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