Движение по трассе в Кызылординской области ограничили из-за непогоды

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Движение по республиканской трассе ограничили в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"Из-за ухудшения погоды введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге "Самара-Шымкент" с 1563 по 1702 километры - участок от села Торетам по посёлка Жалагаш", - сообщили в компании.