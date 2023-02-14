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  • Движение по трассе в Кызылординской области ограничили из-за непогоды
pixabay.com Сегодня, 20:59
230
Сегодня, 20:59
230
Фото: pixabay.com

Движение по трассе в Кызылординской области ограничили из-за непогоды

Движение по республиканской трассе ограничили в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"Из-за ухудшения погоды введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге "Самара-Шымкент" с 1563 по 1702 километры - участок от села Торетам по посёлка Жалагаш", - сообщили в компании.

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#непогода #трасса #Казавтожол
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:59
230
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